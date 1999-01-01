Київ
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A24
Епінефрин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01C
НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C A
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A24
Епінефрин
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Адреналін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
119,75
грн
в 569 аптеках
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Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
76,39
грн
в 561 аптеці
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Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від
81,59
грн
в 7 аптеках
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Епіпен
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг/0,3 мл (доза) попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Viatris
Немає в наявності
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Епіпен Юніор
Розчин для ін'єкцій 0,15 мг/доза попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Віатріс Хелскеа Лімітед
Немає в наявності
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Дозування
0.3 мг/0,3 мл (доза)
0.15 мг/доза
0.18 %
1 мг/мл
1.8 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
попер. наповн. ручка 2 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Viatris
Віатріс Хелскеа Лімітед
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лаб. Агетан
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