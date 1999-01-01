Київ
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A24

Епінефрин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01CНЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C AАдренергічні та допамінергічні препарати
C01C A24Епінефрин
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Адреналін-Дарниця
Адреналін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 119,75 грн
в 569 аптеках
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Адреналін-Здоров'я
Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 76,39 грн
в 561 аптеці
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Адреналін-Здоров'я
Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від 81,59 грн
в 7 аптеках
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Епіпен
Епіпен
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг/0,3 мл (доза) попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Viatris
Немає в наявності
Епіпен Юніор
Епіпен Юніор
Розчин для ін'єкцій 0,15 мг/доза попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Віатріс Хелскеа Лімітед
Немає в наявності
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