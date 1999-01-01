Київ
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A03
Норепінефрин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01C
НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C A
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A03
Норепінефрин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від
1813,22
грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від
1706,60
грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 4 мл №10
Кальцекс
від
1027,84
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 8 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 10 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
1 мг/мл
2 мг/мл
Пакування
амп. 4 мл
амп. 8 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 4 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 8 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 10 мл
Виробник
Кальцекс
Лаб. Агетан
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню