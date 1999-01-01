Київ
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A03

Норепінефрин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01CНЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C AАдренергічні та допамінергічні препарати
C01C A03Норепінефрин
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Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від 1813,22 грн
в 311 аптеці
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Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від 1706,60 грн
в 302 аптеках
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Норепінефрин Калцекс
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 4 мл №10
Кальцекс
від 1027,84 грн
в 1 аптеці інших міст
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Норепінефрин Калцекс
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 8 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
Норепінефрин Калцекс
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 10 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
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