Київ
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A04

Допамін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01CНЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C AАдренергічні та допамінергічні препарати
C01C A04Допамін
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Дофамін-Дарниця
Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 286,32 грн
в 353 аптеках
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Дофамін-Дарниця
Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 715,08 грн
в 1 аптеці інших міст
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