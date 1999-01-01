Київ
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A04
Допамін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01C
НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C A
Адренергічні та допамінергічні препарати
C01C A04
Допамін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
286,32
грн
в 353 аптеках
Знайти в аптеках
Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
715,08
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
Дозування
5 мг/мл
40 мг/мл
200 мг
Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
Адмеда Арцнайміттель
Дарниця ФФ
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню