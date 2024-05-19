Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Київ (294657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 249 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (21)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Фармація
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3), ампула (9)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
D.s.
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
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Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
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Всього: упаковка (2)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
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Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А