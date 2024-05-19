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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Київ (294657) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
149,00
Економія: -22,60 грн
126,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
89,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
56,85
Економія: -2,07 грн
54,78 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), ампула (8)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), ампула (7)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: ампула (5)
89,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
95,40
Економія: -19,60 грн
75,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -15,14 грн
77,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
139,40
Економія: -13,00 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (3), ампула (9)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
84,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1), ампула (8)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Здорова сім`я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: упаковка (2), ампула (3)
149,10
Економія: -21,30 грн
127,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
140,70
Економія: -14,30 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1), ампула (9)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (1), ампула (5)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн