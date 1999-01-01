Київ
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01C

НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01CНЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
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Мезатон
Мезатон
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 54,30 грн
в 642 аптеках
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Адреналін-Дарниця
Адреналін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 119,75 грн
в 569 аптеках
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Адреналін-Здоров'я
Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 76,39 грн
в 561 аптеці
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Дофамін-Дарниця
Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 40 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 286,32 грн
в 353 аптеках
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Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 8 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від 1813,22 грн
в 311 аптеці
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Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Норадреналіну тартрат агетан 2 мг/мл (без сульфітів)
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 4 мл у блістерах №10
Лаб. Агетан
від 1706,60 грн
в 302 аптеках
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Прескор®
Прескор®
Концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл флакон скляний 5 мл №1
Фармак
від 7762,75 грн
в 15 аптеках
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Адреналін-Здоров'я
Адреналін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від 81,59 грн
в 7 аптеках
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Симдакс
Симдакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 2,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Оріон Корпорейшн
від 11614,09 грн
в 5 аптеках інших міст
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Добутамін Адмеда
Добутамін Адмеда
Розчин для інфузій 250 мг/50 мл флакон 50 мл №1
Адмеда Арцнайміттель
від 454,00 грн
в 4 аптеках
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Дофамін-Дарниця
Дофамін-Дарниця
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 715,08 грн
в 1 аптеці інших міст
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Норепінефрин Калцекс
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 4 мл №10
Кальцекс
від 1027,84 грн
в 1 аптеці інших міст
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Клебутам®
Клебутам®
Концентрат для розчину для інфузій 250 мг/20 мл ампула 20 мл №10
Ворвартс Фарма
від 3225,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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Леволім
Леволім
Концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 10163,60 грн
в 1 аптеці
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Епіпен Юніор
Епіпен Юніор
Розчин для ін'єкцій 0,15 мг/доза попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Віатріс Хелскеа Лімітед
Немає в наявності
Епіпен
Епіпен
Розчин для ін'єкцій 0,3 мг/0,3 мл (доза) попередньо наповнена ручка 2 мл №1
Viatris
Немає в наявності
Норепінефрин Калцекс
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 8 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
Норепінефрин Калцекс
Норепінефрин Калцекс
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 10 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
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