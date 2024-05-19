Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУКАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИНЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИАдренергічні та допамінергічні препаратиЕпінефринАдреналін-Здоров'яЦіни в аптеках

Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Київ (5926) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
80,00
Економія: -5,07 грн
74,93 грн
Жолдіфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
95,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
96,86
Економія: -12,83 грн
84,03 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
85,33
Економія: -4,33 грн
81,00 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -4,25 грн
80,75 грн
В інших містах:
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
87,55
Економія: -3,52 грн
84,03 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
80,35
Економія: -3,96 грн
76,39 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
85,00
Економія: -2,55 грн
82,45 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (8)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
80,54
Економія: -4,15 грн
76,39 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
84,50
Економія: -2,53 грн
81,97 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
81,68
Економія: -5,30 грн
76,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
79,16
Економія: -4,23 грн
74,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
80,18
Економія: -5,25 грн
74,93 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
66,50
Економія: -1,99 грн
64,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (4)
81,50
Економія: -5,28 грн
76,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1), ампула (7)
80,57
Економія: -4,18 грн
76,39 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (2)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн