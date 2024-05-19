Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Київ (5926) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 1
В інших містах:
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Прилуки, вул. Київська, 279
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Авк фарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Свк фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Миргород, вул. Гоголя, 114
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Свк фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Славута, вул. Захисників України, 19-А