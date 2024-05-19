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Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (38223) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 575 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
129,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), ампула (7)
129,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), ампула (5)
129,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
149,10
Економія: -17,41 грн
131,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
153,87
Економія: -37,83 грн
116,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), ампула (1)
129,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), ампула (5)
122,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
149,10
Економія: -17,40 грн
131,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
126,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
159,21
Економія: -48,69 грн
110,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
148,50
Економія: -21,76 грн
126,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: ампула (7)
111,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2), ампула (4)
157,64
Економія: -47,17 грн
110,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
157,06
Економія: -46,96 грн
110,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
149,10
Економія: -17,40 грн
131,70 грн