Що таке анемія?

Анемія - це патологічний стан, зумовлений зниженням в одиниці об'єму крові рівня гемоглобіну та еритроцитів, що призводить до розвитку гіпоксії (кисневого голодування) та трофічних порушень у тканинах та органах. За оцінками експертів, анемію діагностують у близько 25% населення світу (Jimenez K. et al., 2015). Залізодефіцитна анемія (ЗДА) розвивається внаслідок дефіциту заліза в організмі, в результаті чого спостерігаються порушення утворення гемоглобіну та еритроцитів. Дефіцит заліза є найпоширенішим дефіцитом мікронутрієнтів у всьому світі (Percy L. et al., 2017). ЗДА - найбільш поширена форма анемії (Jimenez K. et al., 2015), на неї припадає понад 60% випадків анемії в усьому світі. Найчастіше ЗДА діагностують у дітей дошкільного віку, дівчаток та жінок репродуктивного віку (Mansour D. et al., 2021).

Якими є симптоми недостатності заліза?

При дефіциті заліза та ЗДА спостерігається ряд клінічних симптомів, включаючи:

блідість шкірних покривів;

зниження працездатності;

запаморочення;

хронічну втому (Jimenez K. et al., 2015);

зниження когнітивних здібностей;

погіршення якості життя (Mansour D. et al., 2021).

За даними досліджень, залізодефіцит пов'язаний з підвищеним ризиком безпліддя (Jimenez K. et al., 2015).

Коли приймати препарати заліза?

Лікування при ЗДА не обмежується прийомом препаратів заліза.

Так, терапія пацієнтів із ЗДА включає:

визначення та корекцію етіологічних факторів (наприклад менорагії, запальні захворювання шлунково-кишкового тракту);

лікувальне харчування (корекція раціону);

застосування препаратів заліза (можуть застосовуватися як таблетки, що містять залізо, так і лікарські засоби для внутрішньовенного введення);

після нормалізації рівня гемоглобіну та еритроцитів проводиться терапія насичення (відновлення запасів заліза) та протирецидивне лікування.

Застосування заліза при анемії є обов'язковим! Тільки за допомогою корекції харчування усунути дефіцит заліза неможливо!

Який препарат заліза вибрати при анемії?

Найкращий препарат заліза при анемії підбирається лікуючим лікарем індивідуально, з урахуванням тяжкості перебігу ЗДА, факторів, що зумовили її розвиток, супутніх захворювань:

пероральні препарати заліза ефективні при нормальному всмоктуванні мікроелемента в кишечнику;

пероральні препарати заліза рекомендують при анемії легкого та середнього ступеня вираженості;

внутрішньовенне введення препаратів заліза може бути рекомендовано при порушеннях всмоктування в кишечнику (наприклад резекція ділянки тонкої кишки, запальні захворювання шлунково-кишкового тракту), неефективності пероральних лікарських засобів, виражених побічних ефектах при пероральному прийомі, необхідності швидкого компенсування дефіциту заліза;

введення еритроцитарної маси показане при тяжкому перебігу ЗДА, хронічній ЗДА, пацієнтам з активною кровотечею та нестабільною гемодинамікою, особам з гострою ішемією міокарда та за неефективності інших методів терапії (Jimenez K. et al., 2015).

Важливо: ефективність препаратів заліза при анемії необхідно регулярно контролювати (визначення рівня еритроцитів, гемоглобіну в крові, феритину та за необхідності - інших показників). Лікування при анемії зазвичай займає кілька місяців, а для відновлення запасів заліза (феритин >100 мкг/л) може знадобитися і більш тривалий період (Jimenez K. et al., 2015). Крім того, пацієнтам, у яких було діагностовано ЗДА, після корекції рівня гемоглобіну рекомендується проводити клінічний аналіз крові та визначення рівня сироваткового заліза 2 рази на рік.

Класифікація препаратів заліза

Препарати двовалентного заліза для перорального застосування (заліза сульфат, заліза фумарат). Саме лікарські засоби цієї групи застосовують найчастіше. Це пов'язано з тим, що препарати двовалентного заліза краще всмоктуються в кишечнику, ніж препарати тривалентного заліза (Окороков А.Н., 2003). Заліза сульфат у формі таблеток з пролонгованим вивільненням коригує дефіцит заліза в організмі та стимулює гемопоез. Пролонговане вивільнення заліза сприяє підвищенню його всмоктування у тонкій кишці;

препарати тривалентного заліза для перорального застосування (оксиду заліза сахарат, комплекси оксиду заліза з полімальтозою, протеїн-ацетиласпартилат заліза). Біодоступність лікарських засобів цієї групи є дещо нижчою, ніж препаратів двовалентного заліза, особливо на початку курсу лікування;

препарати заліза для парентерального застосування (комплекс гідроксиду заліза (III) із сахарозою, заліза карбоксимальтозат, гідроксиду заліза (III) полімальтозний комплекс) застосовують при неефективності або непереносимості препаратів заліза для перорального застосування, а також за необхідності швидкого поповнення дефіциту заліза;

комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту (заліза (II) сульфат та фолієва кислота; заліза (III) гідроксид полімальтозат та фолієва кислота). Препарати, що містять залізо та фолієву кислоту, застосовують не тільки в терапії пацієнтів із ЗДА, але й для профілактики ЗДА та дефіциту фолієвої кислоти в період вагітності у разі недостатнього надходження цих мікронутрієнтів з їжею;

препарати заліза в комбінації з різними речовинами (заліза цитрат, фолієва кислота та ціанокобаламін; заліза сульфат та D,L-серин, заліза (II) сульфат та аскорбінова кислота). Так, препарат, що містить заліза цитрат, фолієву кислоту та ціанокобаламін, показаний для лікування пацієнтів із ЗДА та фолієводефіцитною анемією, у тому числі в період вагітності. Амінокислота серин та аскорбінова кислота сприяють більш ефективному всмоктуванню заліза.

Протипоказання до застосування препаратів заліза

Протипоказання до застосування заліза при анемії дещо відрізняються у різних препаратів. У той же час усі ці лікарські засоби протипоказані при гіперчутливості до діючої або будь-якої допоміжної речовини. Також препарати заліза протипоказані при надлишку заліза в організмі, нормо- або гіперсидеремічних анеміях (таласемія, рефрактерна анемія, анемія внаслідок медулярної недостатності).

Коли застосовують препарати заліза?

Препарати двовалентного заліза рекомендується застосовувати за 1 год до або через 2 год після їди для поліпшення всмоктування. Може бути рекомендований одночасний прийом з аскорбіновою кислотою. У разі розвитку побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту для зменшення їх вираженості може бути показане застосування препаратів сульфату заліза під час їди.

Гідроксиду заліза полімальтозний комплекс рекомендується приймати під час або відразу після вживання їжі.

Терапія при ЗДА у дітей

У терапії дітей із ЗДА широко застосовують полімальтозний комплекс гідроксиду заліза у формі сиропу. Інші препарати мають вікові обмеження: