Що таке анемія

Анемія - це зменшення кількості еритроцитів та зниження вмісту гемоглобіну в одиниці об'єму крові. Згідно з критеріями ВООЗ анемію діагностують, якщо у чоловіків кількість еритроцитів <4 млн/мкл, гемоглобіну <130 г/л, у жінок кількість еритроцитів <3,8 млн/мкл, гемоглобіну <120 г/л.

Загальні симптоми при анемії:

швидка стомлюваність;

порушення концентрації уваги;

запаморочення, головний біль;

загальна слабкість;

підвищення серцебиття;

задишка;

блідість шкіри та слизових оболонок (при гемолітичній анемії - жовтушність шкіри).

Класифікація анемій:

1) залежно від етіологічних факторів:

вроджені;

набуті;

2) залежно від патогенетичних факторів:

анемія внаслідок крововтрати (постгеморагічна);

у разі порушення кровотворення;

внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітична анемія);

3) залежно від типу кровотворення:

еритробластний тип анемії;

мегалобластний тип анемії;

4) залежно від здатності кісткового мозку до регенерації:

регенераторна;

гіпорегенераторна;

гіперрегенераторна;

арегенераторна;

5) залежно від колірного показника (КП):

нормохромна (КП 0,85-1,05);

гіпохромна (КП понад 1,05);

гіперхромна анемія (КП менше 0,85).

Анемії бувають гострими та хронічними, нормоцитарними, мікроцитарними та макроцитарними.

До мікроцитарних гіпохромних анемій з низьким феритином (норма феритину для чоловіків - 29–397 нг/мл, для жінок - 6–159 нг/мл) відносять залізодефіцитну анемію з нормальним або високим рівнем феритину - таласемію, сидеробластну анемію та анемію при хронічних захворюваннях.

До нормоцитарних, нормохромних анемій з низькими або нормальними ретикулоцитами (у нормі ретикулоцити становлять 0,2–1%) відносять анемію при хронічних захворюваннях, з підвищеними ретикулоцитами - гостру геморагічну та гемолітичну анемію.

До макроцитарних, гіперхромних анемій з низькими або нормальними ретикулоцитами відносять мегалобластну анемію (В12-дефіцитну анемію), фолієводефіцитну анемію та немегалобластну анемію; з підвищеними ретикулоцитами - геморагічну анемію.

Класифікація препаратів при лікуванні пацієнтів з анемією

До препаратів, які застосовують при анемії, відносять:

1) препарати заліза:

препарати двовалентного заліза для перорального прийому (заліза фумарат та заліза сульфат);

препарати заліза для парентерального застосування (комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) із сахарозою, заліза декстран, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс;

комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту (заліза сульфат, комплекси оксиду заліза з полімальтозою);

препарати заліза в комбінації з різними речовинами (залізо, вітамін В12 та фолієва кислота; залізо, полівітаміни та мінерали; різні комбінації - заліза (ІІ) сульфат безводний та кислота аскорбінова, заліза глюконат, марганцю глюконат та міді глюконат);

2) препарати вітаміну В12 та фолієвої кислоти:

вітамін В12 (ціанокобаламін та комбінації);

фолієва кислота та її похідні.

3) інші антианемічні препарати (дарбепоетин альфа, метоксиполіетиленгліколь-епоетин бета, епоетин бета, епоетин альфа, еритропоетин).

Лікування при анемії

Препарати, які застосовують при анемії, призначають дорослим та дітям залежно від показань та протипоказань.

При анемії призначають:

заліза фумарат - для профілактики недостатності заліза;

заліза сульфат - при лікуванні пацієнтів з В12-дефіцитною та гіпохромною анемією, хронічним гастритом із секреторною недостатністю, станами після резекції шлунка;

заліза фумарат, заліза сульфат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при анемії внаслідок крововтрати (менорагія, метрорагія, виразки слизової оболонки травного тракту, геморой, носова кровотеча, крововтрата під час хірургічних втручань);

заліза фумарат, заліза сульфат, заліза глюконат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при підвищеній необхідності організму в залізі (період вагітності та годування грудьми, інтенсивного зростання та період статевого дозрівання);

заліза глюконат, заліза сульфат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при залізодефіцитній анемії, постійному донорстві крові;

заліза глюконат, заліза фумарат - при недостатньому надходженні заліза в їжу;

гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при опіках, гемодіалізі, аліментарній недостатності заліза, анкілостомозі, хворобі Крона, ентериті, мальабсорбції;

заліза фумарат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при порушенні всмоктування заліза з травного тракту (при хронічній діареї);

комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) з сахарозою, заліза декстран - при лікуванні хворих із залізодефіцитною анемією, які не переносять пероральні форми заліза, а також у випадках, коли неможливе повноцінне всмоктування заліза з травного тракту;

ціанокобаламін - при злоякісній, постгеморагічній, залізодефіцитній анемії, апластичній анемії у дітей, анемії аліментарного генезу, спричиненій токсичними речовинами та лікарськими препаратами, при інших анеміях, пов'язаних з дефіцитом вітаміну В12 (резекція шлунка, глистна інвазія, порушення процесу всмоктування з травного тракту, вагітність);

фолієва кислота - при анемії, пов'язаній з дефіцитом фолієвої кислоти, макроцитарній анемії, анемії та лейкопенії, викликаних лікарськими засобами та іонізованою радіацією; при мегалобластній анемії, пострезекційній анемії, сидеробластній анемії, при синдромі мальабсорбції. Препарат ефективний при анемії в період вагітності та годування грудьми, невиношуванні вагітності, частковому або повному відшаруванні плаценти, токсикозі; при анемії внаслідок резекції шлунка, тонкої чи товстої кишки;

епоетин альфа, епоетин бета - при анемії, пов'язаній з хронічною нирковою недостатністю, у пацієнтів, які перебувають на гемо- або перитонеальному діалізі; при анемії в онкологічних хворих; для профілактики анемії у пацієнтів, які проходять хіміотерапію. Препарат ефективний при анемії у осіб з ВІЛ-інфекцією, які застосовували зидовудин, з рівнем ендогенного еритропоетину менше 500 ОД/мл; при анемії легкого та середнього ступеня перед проведенням операції з очікуваною втратою крові (900–1800 мл) для зменшення потреби в алогенних гемотрансфузіях.

Протипоказання