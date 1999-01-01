Що таке анемія
Анемія - це зменшення кількості еритроцитів та зниження вмісту гемоглобіну в одиниці об'єму крові. Згідно з критеріями ВООЗ анемію діагностують, якщо у чоловіків кількість еритроцитів <4 млн/мкл, гемоглобіну <130 г/л, у жінок кількість еритроцитів <3,8 млн/мкл, гемоглобіну <120 г/л.
Загальні симптоми при анемії:
- швидка стомлюваність;
- порушення концентрації уваги;
- запаморочення, головний біль;
- загальна слабкість;
- підвищення серцебиття;
- задишка;
- блідість шкіри та слизових оболонок (при гемолітичній анемії - жовтушність шкіри).
Класифікація анемій:
1) залежно від етіологічних факторів:
2) залежно від патогенетичних факторів:
- анемія внаслідок крововтрати (постгеморагічна);
- у разі порушення кровотворення;
- внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітична анемія);
3) залежно від типу кровотворення:
- еритробластний тип анемії;
- мегалобластний тип анемії;
4) залежно від здатності кісткового мозку до регенерації:
- регенераторна;
- гіпорегенераторна;
- гіперрегенераторна;
- арегенераторна;
5) залежно від колірного показника (КП):
- нормохромна (КП 0,85-1,05);
- гіпохромна (КП понад 1,05);
- гіперхромна анемія (КП менше 0,85).
Анемії бувають гострими та хронічними, нормоцитарними, мікроцитарними та макроцитарними.
До мікроцитарних гіпохромних анемій з низьким феритином (норма феритину для чоловіків - 29–397 нг/мл, для жінок - 6–159 нг/мл) відносять залізодефіцитну анемію з нормальним або високим рівнем феритину - таласемію, сидеробластну анемію та анемію при хронічних захворюваннях.
До нормоцитарних, нормохромних анемій з низькими або нормальними ретикулоцитами (у нормі ретикулоцити становлять 0,2–1%) відносять анемію при хронічних захворюваннях, з підвищеними ретикулоцитами - гостру геморагічну та гемолітичну анемію.
До макроцитарних, гіперхромних анемій з низькими або нормальними ретикулоцитами відносять мегалобластну анемію (В12-дефіцитну анемію), фолієводефіцитну анемію та немегалобластну анемію; з підвищеними ретикулоцитами - геморагічну анемію.
Класифікація препаратів при лікуванні пацієнтів з анемією
До препаратів, які застосовують при анемії, відносять:
1) препарати заліза:
- препарати двовалентного заліза для перорального прийому (заліза фумарат та заліза сульфат);
- препарати заліза для парентерального застосування (комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) із сахарозою, заліза декстран, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс;
- комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту (заліза сульфат, комплекси оксиду заліза з полімальтозою);
- препарати заліза в комбінації з різними речовинами (залізо, вітамін В12 та фолієва кислота; залізо, полівітаміни та мінерали; різні комбінації - заліза (ІІ) сульфат безводний та кислота аскорбінова, заліза глюконат, марганцю глюконат та міді глюконат);
2) препарати вітаміну В12 та фолієвої кислоти:
- вітамін В12 (ціанокобаламін та комбінації);
- фолієва кислота та її похідні.
3) інші антианемічні препарати (дарбепоетин альфа, метоксиполіетиленгліколь-епоетин бета, епоетин бета, епоетин альфа, еритропоетин).
Лікування при анемії
Препарати, які застосовують при анемії, призначають дорослим та дітям залежно від показань та протипоказань.
При анемії призначають:
- заліза фумарат - для профілактики недостатності заліза;
- заліза сульфат - при лікуванні пацієнтів з В12-дефіцитною та гіпохромною анемією, хронічним гастритом із секреторною недостатністю, станами після резекції шлунка;
- заліза фумарат, заліза сульфат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при анемії внаслідок крововтрати (менорагія, метрорагія, виразки слизової оболонки травного тракту, геморой, носова кровотеча, крововтрата під час хірургічних втручань);
- заліза фумарат, заліза сульфат, заліза глюконат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при підвищеній необхідності організму в залізі (період вагітності та годування грудьми, інтенсивного зростання та період статевого дозрівання);
- заліза глюконат, заліза сульфат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при залізодефіцитній анемії, постійному донорстві крові;
- заліза глюконат, заліза фумарат - при недостатньому надходженні заліза в їжу;
- гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при опіках, гемодіалізі, аліментарній недостатності заліза, анкілостомозі, хворобі Крона, ентериті, мальабсорбції;
- заліза фумарат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при порушенні всмоктування заліза з травного тракту (при хронічній діареї);
- комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) з сахарозою, заліза декстран - при лікуванні хворих із залізодефіцитною анемією, які не переносять пероральні форми заліза, а також у випадках, коли неможливе повноцінне всмоктування заліза з травного тракту;
- ціанокобаламін - при злоякісній, постгеморагічній, залізодефіцитній анемії, апластичній анемії у дітей, анемії аліментарного генезу, спричиненій токсичними речовинами та лікарськими препаратами, при інших анеміях, пов'язаних з дефіцитом вітаміну В12 (резекція шлунка, глистна інвазія, порушення процесу всмоктування з травного тракту, вагітність);
- фолієва кислота - при анемії, пов'язаній з дефіцитом фолієвої кислоти, макроцитарній анемії, анемії та лейкопенії, викликаних лікарськими засобами та іонізованою радіацією; при мегалобластній анемії, пострезекційній анемії, сидеробластній анемії, при синдромі мальабсорбції. Препарат ефективний при анемії в період вагітності та годування грудьми, невиношуванні вагітності, частковому або повному відшаруванні плаценти, токсикозі; при анемії внаслідок резекції шлунка, тонкої чи товстої кишки;
- епоетин альфа, епоетин бета - при анемії, пов'язаній з хронічною нирковою недостатністю, у пацієнтів, які перебувають на гемо- або перитонеальному діалізі; при анемії в онкологічних хворих; для профілактики анемії у пацієнтів, які проходять хіміотерапію. Препарат ефективний при анемії у осіб з ВІЛ-інфекцією, які застосовували зидовудин, з рівнем ендогенного еритропоетину менше 500 ОД/мл; при анемії легкого та середнього ступеня перед проведенням операції з очікуваною втратою крові (900–1800 мл) для зменшення потреби в алогенних гемотрансфузіях.
Протипоказання
- заліза сульфат - при дивертикуліті товстої кишки, кишковій непрохідності, регулярних гемотрансфузіях, таласемії, одночасному застосуванні парентеральних форм препаратів заліза, дітям віком до 7 років;
- заліза фумарат, заліза сульфат, комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) з сахарозою - при анеміях, не пов'язаних із дефіцитом заліза в організмі;
- заліза фумарат, заліза сульфат, заліза глюконат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс, заліза декстран, заліза (ІІ) сульфат безводний та кислота аскорбінова - при гемохроматозі, гемосидерозі;
- заліза глюконат - при хронічному панкреатиті, цирозі печінки, виразковому коліті;
- гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс, комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) із сахарозою, заліза декстран - при порушенні механізмів утилізації заліза (свинцева анемія, сидероахрестична анемія, таласемія), при гемолітичній анемії, гемофілії;
- заліза декстран - під час вагітності у І триместр;
- заліза фумарат, заліза декстран - дітям віком до 12 років;
- заліза (ІІ) сульфат безводний та кислота аскорбінова - при апластичній та гемолітичній анемії, таласемії, хронічних захворюваннях печінки та нирок, лейкозі, бронхіальній астмі, езофагостенозі, дітям віком до 3 років;
- ціанокобаламін - при еритремії, еритроцитозі, новоутвореннях (за винятком патологічних процесів, що супроводжуються мегалобластною анемією та дефіцитом вітаміну В12), при гострих тромбоемболічних захворюваннях, стенокардії напруги;
- фолієва кислота - при дефіциті вітаміну В12, злоякісних новоутвореннях, дітям віком молодше 18 років;
- епоетин альфа, епоетин бета - при артеріальній гіпертензії, тяжких коронарних, периферично-артеріальних, каротидних, церебрально-судинних захворюваннях; при нещодавно перенесеному інфаркті міокарда чи інсульті;
- епоетин бета - при нестабільній стенокардії або підвищеному ризику тромбоемболій та тромбозу глибоких вен (Компендіум).