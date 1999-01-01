Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03

АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
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Мальтофер®
Мальтофер®
Таблетки жувальні 100 мг блістер №30
Віфор (Інтернешнл)
від 262,26 грн
в 921 аптеці
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Гіно-Тардиферон
Гіно-Тардиферон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 279,00 грн
в 908 аптеках
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Сорбіфер Дурулес
Сорбіфер Дурулес
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
від 284,86 грн
в 904 аптеках
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Тотема
Тотема
Розчин оральний ампула 10 мл №20
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 364,40 грн
в 883 аптеках
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Сорбіфер Дурулес
Сорбіфер Дурулес
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
від 217,23 грн
в 853 аптеках
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Хеферол
Хеферол
Капсули 350 мг блістер №30
Алкалоїд
від 241,77 грн
в 838 аптеках
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Мальтофер® Фол
Мальтофер® Фол
Таблетки жувальні блістер у коробці №30
Віфор (Інтернешнл)
від 292,23 грн
в 827 аптеках
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Тардиферон
Тардиферон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 213,27 грн
в 824 аптеках
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Ціанокобаламін (вітамін В12)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
від 77,42 грн
в 753 аптеках
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Нейрокобал®
Нейрокобал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №90
Гледфарм
від 640,46 грн
в 751 аптеці
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Мальтофер®
Мальтофер®
Сироп 10 мг/мл флакон 150 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
від 278,45 грн
в 737 аптеках
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Суфер®
Суфер®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Юрія-Фарм
від 2200,00 грн
в 725 аптеках
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Гемоферон
Гемоферон
Розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
від 306,91 грн
в 724 аптеках
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Феррум Лек
Феррум Лек
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №5
Sandoz
від 1149,30 грн
в 701 аптеці
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Діакобал
Діакобал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 207,38 грн
в 693 аптеках
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Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 61,22 грн
в 693 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 5 мг контейнер №50
від 53,00 грн
в 618 аптеках
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Феррум Лек
Феррум Лек
Таблетки жувальні 100 мг стрип №30
Sandoz
від 341,35 грн
в 603 аптеках
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Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 87,54 грн
в 520 аптеках
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Ферумбо
Ферумбо
Сироп 50 мг/5 мл банка 100 мл з дозуючим пристроєм у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 96,00 грн
в 498 аптеках
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Що таке анемія

Анемія - це зменшення кількості еритроцитів та зниження вмісту гемоглобіну в одиниці об'єму крові. Згідно з критеріями ВООЗ анемію діагностують, якщо у чоловіків кількість еритроцитів <4 млн/мкл, гемоглобіну <130 г/л, у жінок кількість еритроцитів <3,8 млн/мкл, гемоглобіну <120 г/л.

Загальні симптоми при анемії:

  • швидка стомлюваність;
  • порушення концентрації уваги;
  • запаморочення, головний біль;
  • загальна слабкість;
  • підвищення серцебиття;
  • задишка;
  • блідість шкіри та слизових оболонок (при гемолітичній анемії - жовтушність шкіри).

Класифікація анемій:

1) залежно від етіологічних факторів:

  • вроджені;
  • набуті;

2) залежно від патогенетичних факторів:

  • анемія внаслідок крововтрати (постгеморагічна);
  • у разі порушення кровотворення;
  • внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітична анемія);

3) залежно від типу кровотворення:

  • еритробластний тип анемії;
  • мегалобластний тип анемії;

4) залежно від здатності кісткового мозку до регенерації:

  • регенераторна;
  • гіпорегенераторна;
  • гіперрегенераторна;
  • арегенераторна;

5) залежно від колірного показника (КП):

  • нормохромна (КП 0,85-1,05);
  • гіпохромна (КП понад 1,05);
  • гіперхромна анемія (КП менше 0,85).

Анемії бувають гострими та хронічними, нормоцитарними, мікроцитарними та макроцитарними.

До мікроцитарних гіпохромних анемій з низьким феритином (норма феритину для чоловіків - 29–397 нг/мл, для жінок - 6–159 нг/мл) відносять залізодефіцитну анемію з нормальним або високим рівнем феритину - таласемію, сидеробластну анемію та анемію при хронічних захворюваннях.

До нормоцитарних, нормохромних анемій з низькими або нормальними ретикулоцитами (у нормі ретикулоцити становлять 0,2–1%) відносять анемію при хронічних захворюваннях, з підвищеними ретикулоцитами - гостру геморагічну та гемолітичну анемію.

До макроцитарних, гіперхромних анемій з низькими або нормальними ретикулоцитами відносять мегалобластну анемію (В12-дефіцитну анемію), фолієводефіцитну анемію та немегалобластну анемію; з підвищеними ретикулоцитами - геморагічну анемію.

Класифікація препаратів при лікуванні пацієнтів з анемією

До препаратів, які застосовують при анемії, відносять:

1) препарати заліза:

  • препарати двовалентного заліза для перорального прийому (заліза фумарат та заліза сульфат);
  • препарати заліза для парентерального застосування (комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) із сахарозою, заліза декстран, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс;
  • комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту (заліза сульфат, комплекси оксиду заліза з полімальтозою);
  • препарати заліза в комбінації з різними речовинами (залізо, вітамін В12 та фолієва кислота; залізо, полівітаміни та мінерали; різні комбінації - заліза (ІІ) сульфат безводний та кислота аскорбінова, заліза глюконат, марганцю глюконат та міді глюконат);

2) препарати вітаміну В12 та фолієвої кислоти:

  • вітамін В12 (ціанокобаламін та комбінації);
  • фолієва кислота та її похідні.

3) інші антианемічні препарати (дарбепоетин альфа, метоксиполіетиленгліколь-епоетин бета, епоетин бета, епоетин альфа, еритропоетин).

Лікування при анемії

Препарати, які застосовують при анемії, призначають дорослим та дітям залежно від показань та протипоказань.

При анемії призначають:

  • заліза фумарат - для профілактики недостатності заліза;
  • заліза сульфат - при лікуванні пацієнтів з В12-дефіцитною та гіпохромною анемією, хронічним гастритом із секреторною недостатністю, станами після резекції шлунка;
  • заліза фумарат, заліза сульфат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при анемії внаслідок крововтрати (менорагія, метрорагія, виразки слизової оболонки травного тракту, геморой, носова кровотеча, крововтрата під час хірургічних втручань);
  • заліза фумарат, заліза сульфат, заліза глюконат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при підвищеній необхідності організму в залізі (період вагітності та годування грудьми, інтенсивного зростання та період статевого дозрівання);
  • заліза глюконат, заліза сульфат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при залізодефіцитній анемії, постійному донорстві крові;
  • заліза глюконат, заліза фумарат - при недостатньому надходженні заліза в їжу;
  • гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при опіках, гемодіалізі, аліментарній недостатності заліза, анкілостомозі, хворобі Крона, ентериті, мальабсорбції;
  • заліза фумарат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс - при порушенні всмоктування заліза з травного тракту (при хронічній діареї);
  • комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) з сахарозою, заліза декстран - при лікуванні хворих із залізодефіцитною анемією, які не переносять пероральні форми заліза, а також у випадках, коли неможливе повноцінне всмоктування заліза з травного тракту;
  • ціанокобаламін - при злоякісній, постгеморагічній, залізодефіцитній анемії, апластичній анемії у дітей, анемії аліментарного генезу, спричиненій токсичними речовинами та лікарськими препаратами, при інших анеміях, пов'язаних з дефіцитом вітаміну В12 (резекція шлунка, глистна інвазія, порушення процесу всмоктування з травного тракту, вагітність);
  • фолієва кислота - при анемії, пов'язаній з дефіцитом фолієвої кислоти, макроцитарній анемії, анемії та лейкопенії, викликаних лікарськими засобами та іонізованою радіацією; при мегалобластній анемії, пострезекційній анемії, сидеробластній анемії, при синдромі мальабсорбції. Препарат ефективний при анемії в період вагітності та годування грудьми, невиношуванні вагітності, частковому або повному відшаруванні плаценти, токсикозі; при анемії внаслідок резекції шлунка, тонкої чи товстої кишки;
  • епоетин альфа, епоетин бета - при анемії, пов'язаній з хронічною нирковою недостатністю, у пацієнтів, які перебувають на гемо- або перитонеальному діалізі; при анемії в онкологічних хворих; для профілактики анемії у пацієнтів, які проходять хіміотерапію. Препарат ефективний при анемії у осіб з ВІЛ-інфекцією, які застосовували зидовудин, з рівнем ендогенного еритропоетину менше 500 ОД/мл; при анемії легкого та середнього ступеня перед проведенням операції з очікуваною втратою крові (900–1800 мл) для зменшення потреби в алогенних гемотрансфузіях.

Протипоказання

  • заліза сульфат - при дивертикуліті товстої кишки, кишковій непрохідності, регулярних гемотрансфузіях, таласемії, одночасному застосуванні парентеральних форм препаратів заліза, дітям віком до 7 років;
  • заліза фумарат, заліза сульфат, комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) з сахарозою - при анеміях, не пов'язаних із дефіцитом заліза в організмі;
  • заліза фумарат, заліза сульфат, заліза глюконат, гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс, заліза декстран, заліза (ІІ) сульфат безводний та кислота аскорбінова - при гемохроматозі, гемосидерозі;
  • заліза глюконат - при хронічному панкреатиті, цирозі печінки, виразковому коліті;
  • гідроксиду заліза (ІІІ) полімальтозний комплекс, комплекс гідроксиду заліза (ІІІ) із сахарозою, заліза декстран - при порушенні механізмів утилізації заліза (свинцева анемія, сидероахрестична анемія, таласемія), при гемолітичній анемії, гемофілії;
  • заліза декстран - під час вагітності у І триместр;
  • заліза фумарат, заліза декстран - дітям віком до 12 років;
  • заліза (ІІ) сульфат безводний та кислота аскорбінова - при апластичній та гемолітичній анемії, таласемії, хронічних захворюваннях печінки та нирок, лейкозі, бронхіальній астмі, езофагостенозі, дітям віком до 3 років;
  • ціанокобаламін - при еритремії, еритроцитозі, новоутвореннях (за винятком патологічних процесів, що супроводжуються мегалобластною анемією та дефіцитом вітаміну В12), при гострих тромбоемболічних захворюваннях, стенокардії напруги;
  • фолієва кислота - при дефіциті вітаміну В12, злоякісних новоутвореннях, дітям віком молодше 18 років;
  • епоетин альфа, епоетин бета - при артеріальній гіпертензії, тяжких коронарних, периферично-артеріальних, каротидних, церебрально-судинних захворюваннях; при нещодавно перенесеному інфаркті міокарда чи інсульті;
  • епоетин бета - при нестабільній стенокардії або підвищеному ризику тромбоемболій та тромбозу глибоких вен (Компендіум).
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