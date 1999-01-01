Київ
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A E
Препарати заліза в комбінації з різними речовинами
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03A
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A E
Препарати заліза в комбінації з різними речовинами
B03A E01
Залізо, вітамін В12 та фолієва кислота
B03A E10
Різні комбінації
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Сорбіфер Дурулес
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №50
Егіс
від
284,86
грн
в 904 аптеках
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Тотема
Розчин оральний ампула 10 мл №20
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
364,40
грн
в 883 аптеках
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Сорбіфер Дурулес
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням флакон №30
Егіс
від
217,23
грн
в 853 аптеках
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Гемоферон
Розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
від
306,91
грн
в 724 аптеках
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Ферролек-Здоров'я
Капсули м'які блістер №20
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Ферролек-Здоров'я
Краплі оральні, розчин флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які
крап. орал., р-н
р-н орал.
табл., в/о, з модиф. вивільн.
Пакування
амп. 10 мл
блістер
фл.
фл. 30 мл
фл. 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
30
50
Виробник
Egis
Lab. Innotech International
Корпорація Здоров'я
Сперко Украина
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