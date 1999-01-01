Київ
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A B
Препарати тривалентного заліза для перорального застосування
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03A
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A B
Препарати тривалентного заліза для перорального застосування
B03A B02
Оксиду заліза сахарат
B03A B05
Комплекси оксиду заліза з полімальтозою
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Мальтофер®
Таблетки жувальні 100 мг блістер №30
Віфор (Інтернешнл)
від
262,26
грн
в 921 аптеці
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Мальтофер®
Сироп 10 мг/мл флакон 150 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
від
278,45
грн
в 737 аптеках
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Феррум Лек
Таблетки жувальні 100 мг стрип №30
Sandoz
від
341,35
грн
в 603 аптеках
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Ферумбо
Сироп 50 мг/5 мл банка 100 мл з дозуючим пристроєм у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
96,00
грн
в 498 аптеках
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Тайфер
Розчин для ін'єкцій/ концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
від
1348,01
грн
в 284 аптеках
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Заліза сахарат–Залізне вино
Розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
від
37,23
грн
в 280 аптеках
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Акваферрол
Сироп 10 мг/мл банка 125 мл №1
Технолог
Немає в наявності
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Мальтофер®
Краплі оральні 50 мг/мл флакон 30 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
р-н д/ін. /конц. д/р-ну д/інф.
р-н орал.
сироп
табл. жув.
Дозування
10 мг/мл
20 мг/мл
50 мг/5 мл
50 мг/мл
100 мг
Пакування
амп. 5 мл
банка 100 мл
банка 125 мл
блістер
стрип
фл. 30 мл
фл. 100 г
фл. 150 мл
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30
Виробник
Sandoz
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Біолік
Віфор (Інтернешнл)
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
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