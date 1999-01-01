Київ
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A D

Комплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A DКомплексні препарати, що містять залізо та фолієву кислоту
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Гіно-Тардиферон
Гіно-Тардиферон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 279,00 грн
в 908 аптеках
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Мальтофер® Фол
Мальтофер® Фол
Таблетки жувальні блістер у коробці №30
Віфор (Інтернешнл)
від 292,23 грн
в 827 аптеках
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Феррофол
Феррофол
Таблетки жувальні блістер №30
Технолог
від 292,80 грн
в 338 аптеках
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