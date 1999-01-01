Київ
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A C
Препарати заліза для парентерального застосування
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03A
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A C
Препарати заліза для парентерального застосування
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Суфер®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Юрія-Фарм
від
2200,00
грн
в 725 аптеках
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Феррум Лек
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №5
Sandoz
від
1149,30
грн
в 701 аптеці
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Ферролек-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробках №5
Корпорація Здоров'я
від
180,23
грн
в 355 аптеках
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Фероксид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
ДЕСПИНА ФАРМА ООО
від
1405,72
грн
в 349 аптеках
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Ферсінол
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №5
Уорлд Медицин
від
686,59
грн
в 339 аптеках
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Феринжект®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
від
2256,83
грн
в 333 аптеках
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Вістаферум
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2062,10
грн
в 283 аптеках
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Венофер®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Дельта Медікел
від
1408,00
грн
в 119 аптеках
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Гемафер-С
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Суфер®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл флакон 10 мл з розчинником в контейнері 100 мл (р-р nacl-солювен 9 мг/мл) №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Феринжект®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 50 мг/мл флакон 2 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
Немає в наявності
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Феринжект®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 50 мг/мл флакон 2 мл №5
Віфор (Інтернешнл)
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/в/в ін.
р-н д/ін.
р-н для в/в ін.
Дозування
20 мг/мл
50 мг/мл
100 мг
Пакування
амп. 2 мл
амп. 5 мл
фл. 2 мл
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Delta Medical Promotions AG
Sandoz
Корпорація Здоров'я
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Уорлд Медицин
Юрія-Фарм
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