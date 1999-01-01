Київ
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A C

Препарати заліза для парентерального застосування

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A CПрепарати заліза для парентерального застосування
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Суфер®
Суфер®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Юрія-Фарм
від 2200,00 грн
в 725 аптеках
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Феррум Лек
Феррум Лек
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №5
Sandoz
від 1149,30 грн
в 701 аптеці
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Ферролек-Здоров'я
Ферролек-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробках №5
Корпорація Здоров'я
від 180,23 грн
в 355 аптеках
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Фероксид
Фероксид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
ДЕСПИНА ФАРМА ООО
від 1405,72 грн
в 349 аптеках
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Ферсінол
Ферсінол
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №5
Уорлд Медицин
від 686,59 грн
в 339 аптеках
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Феринжект®
Феринжект®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 50 мг/мл флакон 10 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
від 2256,83 грн
в 333 аптеках
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Вістаферум
Вістаферум
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2062,10 грн
в 283 аптеках
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Венофер®
Венофер®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Дельта Медікел
від 1408,00 грн
в 119 аптеках
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Гемафер-С
Гемафер-С
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Суфер®
Суфер®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл флакон 10 мл з розчинником в контейнері 100 мл (р-р nacl-солювен 9 мг/мл) №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Феринжект®
Феринжект®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 50 мг/мл флакон 2 мл №1
Віфор (Інтернешнл)
Немає в наявності
Феринжект®
Феринжект®
Розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 50 мг/мл флакон 2 мл №5
Віфор (Інтернешнл)
Немає в наявності
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