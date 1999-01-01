Київ
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A A

Препарати двовалентного заліза для перорального застосування

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03AПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A AПрепарати двовалентного заліза для перорального застосування
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Хеферол
Хеферол
Капсули 350 мг блістер №30
Алкалоїд
від 241,77 грн
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Тардиферон
Тардиферон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 213,27 грн
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