Київ
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A A
Препарати двовалентного заліза для перорального застосування
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03A
ПРЕПАРАТИ ЗАЛІЗА
B03A A
Препарати двовалентного заліза для перорального застосування
B03A A02
Заліза фумарат
B03A A07
Заліза сульфат
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Хеферол
Капсули 350 мг блістер №30
Алкалоїд
від
241,77
грн
в 838 аптеках
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Тардиферон
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №30
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
213,27
грн
в 824 аптеках
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Форма випуску
капс.
табл. пролонг. дії, в/о
Дозування
80 мг
350 мг
Виробник
Pierre Fabre Medicament
Алкалоїд
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