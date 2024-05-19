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Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №50 - Київ (328698) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 467 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
94,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
92,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
104,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
92,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (29)
104,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
115,65
Економія: -21,33 грн
94,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
93,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: блістер (2)
117,30
Економія: -23,20 грн
94,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
109,78
Економія: -4,62 грн
105,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
99,50
Економія: -5,18 грн
94,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
91,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
93,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: блістер (4)
92,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
111,17
Економія: -6,99 грн
104,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
94,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -11,18 грн
94,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
89,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
92,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (1)
106,30 грн