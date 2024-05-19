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Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №28 - Київ (149387) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 841 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -13,40 грн
53,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
67,00
Економія: -13,70 грн
53,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
52,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (4)
61,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (25)
53,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
53,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
61,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -13,40 грн
53,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
59,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
53,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
61,95 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
54,12
Економія: -4,23 грн
49,89 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), блістер (1)
66,70
Економія: -13,40 грн
53,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -13,40 грн
53,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: блістер (1)
55,60
Економія: -2,30 грн
53,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -13,40 грн
53,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
63,42
Економія: -7,87 грн
55,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
64,36 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -13,40 грн
53,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
65,36 грн