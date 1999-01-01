Київ
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12A
ПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12A
ПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮ
A12A A
Препарати кальцію
A12A X
Кальцій в комбінації з вітаміном D і/або з іншими препаратами
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Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні флакон №50
Acino Pharma
від
235,05
грн
в 904 аптеках
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Кальцемін® Адванс
Таблетки, вкриті оболонкою флакон коробка №60
Байєр
від
304,80
грн
в 861 аптеці
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Кальцемін® Адванс
Таблетки, вкриті оболонкою флакон коробка №30
Байєр
від
162,90
грн
в 807 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні флакон №100
Acino Pharma
від
384,19
грн
в 804 аптеках
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Кальцемін® Сільвер
Таблетки, вкриті оболонкою флакон №60
Байєр
від
335,00
грн
в 803 аптеках
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Кальцемін® Сільвер
Таблетки, вкриті оболонкою флакон №30
Байєр
від
170,80
грн
в 735 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед форте
Таблетки жувальні флакон №120
Acino Pharma
від
449,88
грн
в 698 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед форте
Таблетки жувальні флакон №60
Acino Pharma
від
286,12
грн
в 671 аптеці
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Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні флакон №20
Acino Pharma
від
102,02
грн
в 653 аптеках
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Азвестів
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Київський вітамінний завод
від
173,40
грн
в 651 аптеці
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Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Таблетки жувальні флакон №60
Acino Pharma
від
474,16
грн
в 631 аптеці
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Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від
120,51
грн
в 599 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед форте
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від
151,45
грн
в 594 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від
248,98
грн
в 593 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Таблетки жувальні флакон №100
Acino Pharma
від
343,36
грн
в 537 аптеках
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Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер пачка №100
Лубнифарм
від
180,60
грн
в 469 аптеках
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Кальцикер
Суспензія оральна флакон 120 мл №1
Євро Лайфкер
від
334,00
грн
в 435 аптеках
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Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від
16,40
грн
в 381 аптеці
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Кальцію глюконат-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
16,94
грн
в 365 аптеках
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Кальцеос
Таблетки жувальні туба в пачці №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
155,75
грн
в 298 аптеках
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1
2
Форма випуску
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
Дозування
0.5 г
500 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
туба
фл.
фл. 120 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
50
60
90
100
120
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Виробник
Acino Pharma
Takeda
Євро Лайфкер
Іннотек
Байер
Галичфарм
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Київський вітамінний завод
Лубнифарм
Монфарм
Червона зірка
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