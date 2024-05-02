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Активні речовини — “Р”РОЗУВАСТАТИН (ROSUVASTATINUM)

РОЗУВАСТАТИН (ROSUVASTATINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 79 препаратів
Клівас 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Асіно
Клівас 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Асіно
В 1109 аптеках
від 263,54 грн
Ціни в аптеках
Клівас 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Асіно
Клівас 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Асіно
В 1100 аптеках
від 162,78 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 90; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 90 КРКА
В 1047 аптеках
від 692,60 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90 КРКА
В 1044 аптеках
від 425,54 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 1023 аптеках
від 496,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 966 аптеках
від 720,00 грн
Ціни в аптеках
Розістер® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Розістер® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 907 аптеках
від 119,77 грн
Ціни в аптеках
Розістер® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Розістер® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 903 аптеках
від 168,99 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 874 аптеках
від 256,00 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 КРКА
В 871 аптеці
від 350,97 грн
Ціни в аптеках
Розуліп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Егіс
Розуліп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Егіс
В 869 аптеках
від 202,79 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин-Дарниця таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 30; Дарниця ФФ
Розувастатин-Дарниця Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 30 Дарниця ФФ
В 818 аптеках
від 105,49 грн
Ціни в аптеках
Розуліп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Егіс
Розуліп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Егіс
В 802 аптеках
від 294,46 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 КРКА
В 784 аптеках
від 162,90 грн
Ціни в аптеках
Озалекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Озалекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 779 аптеках
від 122,98 грн
Ціни в аптеках
Ромазик таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30; Польфарма
Ромазик Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30 Польфарма
В 769 аптеках
від 279,24 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин-Дарниця таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 30; Корпорація Артеріум
Розувастатин-Дарниця Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 30 Корпорація Артеріум
В 766 аптеках
від 151,48 грн
Ціни в аптеках
Ромазик таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30; Польфарма
Ромазик Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30 Польфарма
В 763 аптеках
від 185,77 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 КРКА
В 754 аптеках
від 264,92 грн
Ціни в аптеках
Озалекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Озалекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 719 аптеках
від 174,00 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 90; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 90 КРКА
В 700 аптеках
від 364,67 грн
Ціни в аптеках
Евойд® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Фармак
Евойд® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Фармак
В 672 аптеках
від 223,00 грн
Ціни в аптеках
Крестор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 28; АстраЗенека
Крестор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 28 АстраЗенека
В 662 аптеках
від 920,00 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 90; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 90 КРКА
В 635 аптеках
від 331,05 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 90; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 90 КРКА
В 630 аптеках
від 508,30 грн
Ціни в аптеках
Розарт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Розарт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 600 аптеках
від 989,50 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 593 аптеках
від 113,81 грн
Ціни в аптеках
Евойд® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Фармак
Евойд® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Фармак
В 577 аптеках
від 147,57 грн
Ціни в аптеках
Ровамед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Ровамед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 554 аптеках
від 130,00 грн
Ціни в аптеках
Ровамед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Ровамед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 549 аптеках
від 128,12 грн
Ціни в аптеках
Превентор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 30; Дарниця ФФ
Превентор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 30 Дарниця ФФ
В 521 аптеці
від 194,78 грн
Ціни в аптеках
Клівас 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 90; Асіно
Клівас 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 90 Асіно
В 488 аптеках
від 623,31 грн
Ціни в аптеках
Клівас 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90; Асіно
Клівас 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90 Асіно
В 482 аптеках
від 415,52 грн
Ціни в аптеках
Превентор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 30; Дарниця ФФ
Превентор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 30 Дарниця ФФ
В 477 аптеках
від 95,40 грн
Ціни в аптеках
Розарт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Розарт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 412 аптеках
від 216,19 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 30; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг, блістер, № 30 КРКА
В 392 аптеках
від 126,04 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; ІнтерХім
Розувастатин ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 ІнтерХім
В 383 аптеках
від 163,12 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; ІнтерХім
Розувастатин ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 ІнтерХім
В 383 аптеках
від 253,42 грн
Ціни в аптеках
Розукард® 10 таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 90; Санофі-Авентіс Україна
Розукард® 10 Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 90 Санофі-Авентіс Україна
В 381 аптеці
від 343,66 грн
Ціни в аптеках
Розарт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Розарт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 359 аптеках
від 884,23 грн
Ціни в аптеках
Роместін® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Ананта Медікеар
Роместін® 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Ананта Медікеар
В 346 аптеках
від 190,72 грн
Ціни в аптеках
Росустар таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; WORLD MEDICINE GROUP
Росустар Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 WORLD MEDICINE GROUP
В 343 аптеках
від 199,32 грн
Ціни в аптеках
Превентор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 90; Дарниця ФФ
Превентор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 90 Дарниця ФФ
В 342 аптеках
від 355,73 грн
Ціни в аптеках
Розарт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Розарт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 316 аптеках
від 533,10 грн
Ціни в аптеках
Превентор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 90; Дарниця ФФ
Превентор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, контурна чарункова упаковка, № 90 Дарниця ФФ
В 277 аптеках
від 525,80 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; ІнтерХім
Розувастатин ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 ІнтерХім
В 258 аптеках
від 404,66 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Розувастатин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 239 аптеках
від 144,84 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 30; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 30 мг, блістер, № 30 КРКА
В 236 аптеках
від 200,80 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; ІнтерХім
Розувастатин ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 ІнтерХім
В 220 аптеках
від 143,82 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Розувастатин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 162 аптеках
від 72,80 грн
Ціни в аптеках
Роместін® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Ананта Медікеар
Роместін® 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Ананта Медікеар
В 151 аптеці
від 140,72 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 145 аптеках
від 118,48 грн
Ціни в аптеках
Розустат таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Розустат Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
В 132 аптеках
від 89,90 грн
Ціни в аптеках
Клівас 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 10; Асіно
Клівас 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 10 Асіно
В 117 аптеках
від 57,08 грн
Ціни в аптеках
Клівас 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10; Асіно
Клівас 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10 Асіно
В 113 аптеках
від 89,52 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 112 аптеках
від 174,61 грн
Ціни в аптеках
Розватор таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; САН
Розватор Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 САН
В 105 аптеках
від 121,79 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Розувастатин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 99 аптеках
від 93,16 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 96 аптеках
від 89,76 грн
Ціни в аптеках
Розастин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Розастин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
В 93 аптеках
від 249,47 грн
Ціни в аптеках
Розватор таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; САН
Розватор Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 САН
В 54 аптеках
від 194,38 грн
Ціни в аптеках
Мертеніл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Гедеон Ріхтер
Мертеніл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Гедеон Ріхтер
В 42 аптеках
від 332,20 грн
Ціни в аптеках
Мертеніл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Гедеон Ріхтер
Мертеніл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гедеон Ріхтер
В 41 аптеці
від 153,30 грн
Ціни в аптеках
Мертеніл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Гедеон Ріхтер
Мертеніл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Гедеон Ріхтер
В 37 аптеках
від 230,55 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Корпорація Артеріум
Розувастатин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Корпорація Артеріум
В 2 аптеках
від 187,69 грн
Ціни в аптеках
Розувастатин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Артеріум Лтд
Розувастатин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Артеріум Лтд
В 1 аптеці
від 110,86 грн
Ціни в аптеках
Роксера® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; КРКА
Роксера® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 КРКА
Немає в наявності
Розукард® 20 таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 90; Санофі-Авентіс Україна
Розукард® 20 Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 90 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Розарт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Розарт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 90 Тева Україна
Немає в наявності
Розарт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Розарт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 90 Тева Україна
Немає в наявності
Редистатин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Редистатин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Редистатин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Редистатин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Евойд® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Фармак
Евойд® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Фармак
Немає в наявності
Розустат таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Розустат Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Озалекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Озалекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності
Росустар таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; WORLD MEDICINE GROUP
Росустар Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Холрест таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Майлан Лаб.
Холрест Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Майлан Лаб.
Немає в наявності
Сувардіо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Sandoz
Сувардіо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Sandoz
Немає в наявності
Сувардіо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Sandoz
Сувардіо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Sandoz
Немає в наявності

це селективний та конкурентний інгібітор ГМГ-КоА-редуктази, ферменту, що визначає швидкість реакції та перетворює 3-гідрокси-3-метилглутарил кофермент А на мевалонат, попередник холестерину; основним місцем дії розувастатину є печінка, орган-мішень для зменшення рівнів холестерину; збільшує кількість рецепторів ЛПНЩ на поверхні клітин печінки, посилюючи захоплення та катаболізм ЛПНЩ, та пригнічує печінковий синтез ЛПДНЩ, таким чином, зменшуючи загальну кількість частинок ЛПДНЩ та ЛПНЩ; знижує підвищений рівень холестерину ЛПНЩ, загального холестерину та тригліцеридів і підвищує рівні холестерину ЛПВЩ; зменшує рівні апоВ, ХС-неЛПВЩ, ХС-ЛПДНЩ, ТГ-ЛПДНЩ та підвищує рівень апоА-І; зменшує співвідношення ХС-ЛПНЩ/ХС-ЛПВЩ, загального ХС/ХС-ЛПВЩ, ХС-неЛПВЩ/ХС-ЛПВЩ та апоВ/апоА-І.

лікування гіперхолестеринемії - дорослим, підліткам та дітям віком від 10 років із первинною гіперхолестеринемією (типу ІІа, в тому числі із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією) або змішаною дисліпідемією (типу IІb) як доповнення до дієти, коли дотримання дієти та застосування інших немедикаментозних засобів (наприклад фізичних вправ, зниження маси тіла) є недостатнім; при гомозиготній сімейній гіперхолестеринемії як доповнення до дієти та інших ліпідознижуючих засобів лікування (наприклад аферезу ЛПНЩ) або у випадках, коли таке лікування є недоречним; профілактика СС порушень - запобігання значним СС порушенням у пацієнтів, яким, за оцінками, загрожує високий ризик першого випадку СС порушення, як доповнення до корекції інших факторів ризику.

рекомендована початкова доза для пацієнтів, які починають лікування препаратом або яких переводять з прийому інших інгібіторів ГМГ-КоА редуктази, повинна становити 5 або 10 мг/добу; за необхідності, дозу можна збільшувати до наступної не раніше, ніж через 4 тижні ; збільшення дози до 40 мг можливе через 4 тижні лікування лише у пацієнтів з важкою гіперхолестеринемією та високим ризиком розвитку СС ускладнень (особливо у пацієнтів з сімейною гіперхолестеринемією), у яких не було досягнуто бажаного результату при застосуванні 20 мг та які знаходитимуться під ретельним наглядом спеціалістів; особливий нагляд рекомендований на початку прийому 40 мг препарату; профілактика СС порушень - зниження ризику ускладнень з боку СС системи добова доза препарату 20 мг; рекомендована початкова доза для пацієнтів у віці понад 70 років становить 5 мг; звичайна доза препарату для дітей та підлітків із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією становить 5-20 мг 1 р/добу p/os, для досягення терапевтичного ефекту дозу необхідно належним чином титрувати; рекомендована початкова доза у пацієнтів з порушенням функції нирок помірної тяжкості (кліренс креатиніну <60 мл/хв.) становить 5 мг; рекомендована початкова доза для пацієнтів зі схильністю до розвитку міопатії становить 5 мг, доза 40 мг протипоказана деяким з таких пацієнтів.

підвищена чутливістю до розувастатину або будь-якої із допоміжних речовин препарату; активне захворювання печінки, в тому числі стійкими підвищеннями сироваткових трансаміназ невідомої етіології та будь-якими підвищеннями трансаміназ у сироватці, що втричі перевищують верхню межу норми (ВМН); тяжке порушення функції нирок (кліренсом креатиніну <30 мл/хв); міопатія; пацієнтам, які одночасно отримують циклоспорин; в період вагітності та годування груддю, а також жінкам, репродуктивного віку, які не застосовують належні засоби контрацепції; доза 40 мг протипоказана пацієнтам зі схильністю до міопатії/рабдоміолізу; до факторів такого ризику належать: помірне порушення функції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв); гіпотиреоз; наявність в особистому або родинному анамнезі спадкових м’язових захворювань; наявність в анамнезі міотоксичності на фоні застосування інших інгібіторів ГМГ-КоА- редуктази або фібратів; зловживання алкоголем; ситуації, що можуть призвести до підвищення концентрації препарату в плазмі крові; належність до монголоїдної раси; супутнє застосування фібратів.

тромбоцитопенія; реакції гіперчутливості, в тому числі ангіоневротичний набряк; ЦД; депресія; головний біль, запаморочення; поліневропатія, втрата пам’яті; периферична невропатія, розлади сну (в тому числі безсоння та нічні кошмари); кашель, задишка; запор, нудота, абдомінальний біль; панкреатит; діарея; підвищення рівня печінкових трансаміназ; жовтяниця, гепатит; свербіж, висип, кропив’янка; с-м Стівенса-Джонсона; міалгія; міопатія (в тому числі міозит), рабдоміоліз; артралгія; порушення з боку сухожиль, інколи ускладнені розривами, імуноопосередкована некротизуюча міопатія; гематурія; гінекомастія; астенія; набряк.