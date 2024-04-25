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Активні речовини — “К”КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА* (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM*)

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА* (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 48 препаратів
Магнікор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 100; Київський вітамінний завод
Магнікор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 100 Київський вітамінний завод
В 1233 аптеках
від 76,51 грн
Ціни в аптеках
Кардіомагніл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, флакон, № 100; Асіно
Кардіомагніл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, флакон, № 100 Асіно
В 1195 аптеках
від 139,65 грн
Ціни в аптеках
Кардіомагніл Форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, флакон, № 100; Асіно
Кардіомагніл Форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, флакон, № 100 Асіно
В 1172 аптеках
від 129,18 грн
Ціни в аптеках
Кардіомагніл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, флакон, № 30; Асіно
Кардіомагніл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, флакон, № 30 Асіно
В 1168 аптеках
від 65,82 грн
Ціни в аптеках
Магнікор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Магнікор Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1145 аптеках
від 24,50 грн
Ціни в аптеках
Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 98; Байєр Консьюмер Кер
Аспірин Кардіо® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 98 Байєр Консьюмер Кер
В 1116 аптеках
від 66,50 грн
Ціни в аптеках
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі, 500 мг, стрип, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16; УПСА
Упсарин УПСА 500 мг Таблетки шипучі, 500 мг, стрип, у картонній коробці, у карт. коробці, № 16 УПСА
В 1097 аптеках
від 117,33 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 1085 аптеках
від 12,00 грн
Ціни в аптеках
Магнікор таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 100; Київський вітамінний завод
Магнікор Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 100 Київський вітамінний завод
В 1081 аптеці
від 87,92 грн
Ціни в аптеках
Лоспирин® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 30; Гледфарм
Лоспирин® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 30 Гледфарм
В 1050 аптеках
від 26,73 грн
Ціни в аптеках
Лоспирин® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 120; Гледфарм
Лоспирин® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 120 Гледфарм
В 1040 аптеках
від 99,16 грн
Ціни в аптеках
АСК-Тева таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, № 30; Тева Україна
АСК-Тева Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1038 аптеках
від 24,79 грн
Ціни в аптеках
Кардіомагніл Форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, флакон, № 30; Асіно
Кардіомагніл Форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, флакон, № 30 Асіно
В 837 аптеках
від 31,00 грн
Ціни в аптеках
Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 28; Байєр Консьюмер Кер
Аспірин Кардіо® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 28 Байєр Консьюмер Кер
В 831 аптеці
від 46,15 грн
Ціни в аптеках
АСК-Тева таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30; Тева Україна
АСК-Тева Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 748 аптеках
від 27,29 грн
Ціни в аптеках
Аспірин® таблетки, 500 мг, № 20; Байєр Консьюмер Кер
Аспірин® Таблетки, 500 мг, № 20 Байєр Консьюмер Кер
В 739 аптеках
від 88,44 грн
Ціни в аптеках
Акард таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100; Польфарма
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 100 Польфарма
В 700 аптеках
від 154,15 грн
Ціни в аптеках
Магнікор таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Магнікор Таблетки форте, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 645 аптеках
від 30,90 грн
Ціни в аптеках
Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 100; Мікрохім
Ацекор Кардіо Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 100 Мікрохім
В 585 аптеках
від 111,91 грн
Ціни в аптеках
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Технолог
Тромболік-Кардіо Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Технолог
В 537 аптеках
від 18,63 грн
Ціни в аптеках
Лоспирин® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 80; Гледфарм
Лоспирин® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 80 Гледфарм
В 531 аптеці
від 62,32 грн
Ціни в аптеках
Кардіо-Дар® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, контейнер, № 100; Дарниця ФФ
Кардіо-Дар® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, контейнер, № 100 Дарниця ФФ
В 493 аптеках
від 64,80 грн
Ціни в аптеках
Акард таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50; Польфарма
Акард Таблетки кишково-розчинні, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 50 Польфарма
В 463 аптеках
від 67,61 грн
Ціни в аптеках
Кардісейв® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Кардісейв® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
В 367 аптеках
від 24,15 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Галичфарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Галичфарм
В 328 аптеках
від 10,68 грн
Ціни в аптеках
Кардіо-Дар® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, контейнер, № 100; Дарниця ФФ
Кардіо-Дар® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, контейнер, № 100 Дарниця ФФ
В 277 аптеках
від 90,10 грн
Ціни в аптеках
Асафен таблетки жувальні, 80 мг, флакон, № 90; Фармасайнс
Асафен Таблетки жувальні, 80 мг, флакон, № 90 Фармасайнс
В 148 аптеках
від 116,13 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубнифарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубнифарм
В 143 аптеках
від 22,30 грн
Ціни в аптеках
Кардісейв® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Кардісейв® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
В 136 аптеках
від 16,00 грн
Ціни в аптеках
Асафен таблетки жувальні, 80 мг, флакон, № 30; Фармасайнс
Асафен Таблетки жувальні, 80 мг, флакон, № 30 Фармасайнс
В 83 аптеках
від 63,96 грн
Ціни в аптеках
Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Вертекс
Аспікард Кардіо Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Вертекс
В 73 аптеках
від 19,81 грн
Ціни в аптеках
Тромбо АСС 100 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30; Бауш Хелс Компаніз Інк.
Тромбо АСС 100 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30 Бауш Хелс Компаніз Інк.
В 66 аптеках
від 100,05 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 500 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 49 аптеках
від 6,00 грн
Ціни в аптеках
Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 50; Мікрохім
Ацекор Кардіо Таблетки кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 50 Мікрохім
В 41 аптеці
від 59,66 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Монфарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Монфарм
В 39 аптеках
від 64,89 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 500 мг, блістер, № 100; Лубнифарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 500 мг, блістер, № 100 Лубнифарм
В 11 аптеках
від 43,22 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Монфарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Монфарм
В 7 аптеках
від 11,80 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Монфарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Монфарм
В 5 аптеках
від 9,00 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 0,5 г, блістер, № 10; Монфарм
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 0,5 г, блістер, № 10 Монфарм
В 4 аптеках
від 6,62 грн
Ціни в аптеках
Ацетилка таблетки шипучі, 500 мг, стрип, № 16; Здоров'я
Ацетилка Таблетки шипучі, 500 мг, стрип, № 16 Здоров'я
В 2 аптеках
від 79,81 грн
Ціни в аптеках
Ацетилсаліцилова кислота таблетки, 500 мг, блістер, № 10; Технолог
Ацетилсаліцилова кислота Таблетки, 500 мг, блістер, № 10 Технолог
В 6 аптеках інших міст
від 10,00 грн
Ціни в інших містах
Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 300 мг, блістер, № 28; Байєр Консьюмер Кер
Аспірин Кардіо® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 300 мг, блістер, № 28 Байєр Консьюмер Кер
В 4 аптеках інших міст
від 95,83 грн
Ціни в інших містах
Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 56; Байєр Консьюмер Кер
Аспірин Кардіо® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 100 мг, блістер, № 56 Байєр Консьюмер Кер
В 1 аптеці інших міст
від 135,30 грн
Ціни в інших містах
Лоспирин® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 10; Гледфарм
Лоспирин® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 75 мг, стрип, № 10 Гледфарм
Немає в наявності
Кардісейв® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер у пачці, № 30; Фармак
Кардісейв® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер у пачці, № 30 Фармак
Немає в наявності
Кардісейв® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер у пачці, № 50; Фармак
Кардісейв® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер у пачці, № 50 Фармак
Немає в наявності
Акард таблетки кишково-розчинні, 150 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 50; Польфарма
Акард Таблетки кишково-розчинні, 150 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 50 Польфарма
Немає в наявності
Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, тм 911, тм 911, № 10; Дарниця ФФ
Ацетилсаліцилова кислота-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, тм 911, тм 911, № 10 Дарниця ФФ
Немає в наявності

дезагрегантна, аналгетична, жарознижувальна, протизапальна дія; пригнічує агрегацію тромбоцитів шляхом блокування синтезу тромбоксану А2; механізм її дії полягає у незворотній інактивації ферменту циклооксигенази (ЦОГ-1); інгібуючий ефект особливо виражений для тромбоцитів, оскільки вони не здатні до ресинтезу вказаного ферменту; виявляє й інші інгібуючі ефекти на тромбоцити; завдяки зазначеним ефектам, її застосовують при багатьох судинно-васкулярних захворюваннях; у більш високих дозах ацетилсаліцилову кислоту застосовують для полегшення болю та при легких фібрильних станах, таких як застуда та грип, для зниження t° і послаблення болю в суглобах і м’язах, при г. та хр. запальних захворюваннях, таких як РА, остеоартрит та анкілозуючий спондиліт.

для зниження ризику: смерті у пацієнтів з підозрою на г. ІМ,; захворюваності і смерті у пацієнтів, які перенесли ІМ; транзиторних ішемічних атак (ТІА) та інсульту у пацієнтів з ТІА; захворюваності і смерті при стабільній і нестабільній стенокардії; ІМ у пацієнтів з високим ризиком розвитку СС ускладнень (ЦД , контрольована АГ) та особам із багатофакторним ризиком СС захворювань (гіперліпідемія, ожиріння, тютюнопаління, літній вік та ін.); для профілактики тромбозів і емболій після операцій на судинах (черезшкірна транслюмінарна катетерна ангіопластика (РТСА), ендартеректомія сонної артерії, аортокоронарне шунтування (CABG), артеріовенозне шунтування); тромбозів глибоких вен і емболій легень після довготривалої іммобілізації (після хірургічних операцій); для вторинної профілактики інсульту; г. та хр. ІХС; лікування легкого та помірно вираженого, г. больового с-му (головний, зубний біль, біль у суглобах та зв’язках, біль у спині); симптоматичне лікування лихоманки та/або больового с-му при застудних захворюваннях.

для зниження ризику смерті в пацієнтів із підозрою на г. ІМ та в пацієнтів, які перенесли ІМ застосовують 100 мг/добу -300 мг/добу; упродовж 30 днів після ІМ продовжують приймати підтримуючу дозу 100-300 мг/добу, через 30 днів розглянути питання про подальшу профілактику рецидиву ІМ; для вторинної профілактики інсульту застосовують 100 мг/добу-300 мг/добу; для зниження ризику ТІА та інсульту в пацієнтів з ТІА застосовують 100-300 мг/добу; для зниження ризику розвитку захворювання і смерті у пацієнтів зі стабільною і нестабільною стенокардією - 100-300 мг/добу; для профілактики тромбозів і емболій після операцій на судинах (черезшкірна транслюмінарна катетерна ангіопластика, ендартеректомія сонної артерії, аортокоронарне шунтування, артеріовенозне шунтування) застосвують 100-200 мг/добу або 300 мг через день; для профілактики тромбозів глибоких вен і емболій легень після довготривалого стану імобілізації (після хірургічних операцій) - 100-200 мг/добу або 300 мг/добу через день; для профілактики ІМ в пацієнтів із високим ризиком розвитку СС ускладнень (ЦД, контрольована АГ) та особам з багатофакторним ризиком СС захворювань (гіперліпідемія, ожиріння, тютюнопаління, літній вік) застосовують 100 мг/добу або 300 мг/добу через день; г. та хр. ІХС - рекомендована початкова доза - 150 мг/добу, підтримувальна доза - 75 мг/добу; для симптоматичного лікування головного болю, зубного болю; болю у горлі, зумовленого застудою; альгодисменореї; болю у м’язах та суглобах; болю у спині; помірного болю, зумовленого артритом; при застуді або ГРВІ для симптоматичного полегшення болю та гарячки дорослим та дітям віком від 15 років застосовують 500-1000 мг як одноразова доза, повторний прийом можливий через 4-8 год, МДД не повинна перевищувати 4 г; для профілактики тромбозу препарат вводити в/м (глибоко) по 0,5-3 мл р-ну 1 р/добу або через добу, курс лікування - до 5 ін’єкцій, після чого, при необхідності, можна переходити на прийом p/os форм; при в/в введенні для профілактики тромбозу перевага надається повільному вливанню препарату, перед застосуванням 1 г (1 фл.) розчиняти у 5 мл води для ін’єкцій, збовтуючи до повного розчинення порошку, потім приготований р-н розводити в 150-200 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду та вводити зі швидкістю 1 мл/хв; для пацієнтів при больовому с-мі помірної сили, гарячкових станах, ревматичних захворюваннях, невритах рекомендується одноразове введення 1 г, при сильних болях, колікоподібних болях разова доза може бути збільшена до 2 г, при повторному застосуванні не перевищувати його добову дозу, яка становить 10 г, курс лікування становить 3-10 днів.

гіперчутливість до ацетилсаліцилової кислоти, інших саліцилатів або до будь-якого компонента препарату, астма, спричинена застосуванням саліцилатів або речовин з подібною дією, особливо НПЗЗ, в анамнезі, г. пептичні виразки, геморагічний діатез, ниркова недостатність тяжкого ступеня, печінкова недостатність тяжкого ступеня, СН тяжкого ступеня, комбінація з метотрексатом у дозуванні 15 мг/тиждень або більше, ІІІ триместр вагітності, комбінація в протизапальних/жарознижуючих/анальгезуючих дозах із р/os антикоагулянтами у хворих з гастродуоденальною виразкою в анамнезі.

диспепсія, біль в епігастральній ділянці та абдомінальний біль, запалення ШКТ, ерозивно-виразкові ураження ШКТ, які можуть в поодиноких випадках спричинити шлунково-кишкові геморагії і перфорації з відповідними лабораторними показниками та клінічними проявами; підвищення ризику розвитку кровотеч (інтраопераційні геморагії, гематоми, кровотечі з органів сечостатевої системи, носові кровотечі, кровотечі з ясен, геморагії ШКТ, мозкові геморагії); геморагії можуть призвести до г. і хр. постгеморагічної анемії/залізодефіцитної анемії з відповідними лабораторними проявами і клінічними симптомами (астенія, блідість шкірного покриву, гіпоперфузія); гіперчутливість до саліцилатів - висип, кропив’янка, набряк, свербіж; у хворих на БА - збільшення частоти виникнення бронхоспазму; тяжкі реакції, включаючи анафілактичний шок; транзиторна печінкова недостатність із підвищенням рівня трансаміназ печінки; запаморочення і дзвін у вухах, г. ниркова недостатність, оборотні порушення функції нирок і печінки, виникнення гепатотоксичності, с-му Рейно, реакції в місці введення, біль.