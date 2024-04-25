для зниження ризику смерті в пацієнтів із підозрою на г. ІМ та в пацієнтів, які перенесли ІМ застосовують 100 мг/добу -300 мг/добу; упродовж 30 днів після ІМ продовжують приймати підтримуючу дозу 100-300 мг/добу, через 30 днів розглянути питання про подальшу профілактику рецидиву ІМ; для вторинної профілактики інсульту застосовують 100 мг/добу-300 мг/добу; для зниження ризику ТІА та інсульту в пацієнтів з ТІА застосовують 100-300 мг/добу; для зниження ризику розвитку захворювання і смерті у пацієнтів зі стабільною і нестабільною стенокардією - 100-300 мг/добу; для профілактики тромбозів і емболій після операцій на судинах (черезшкірна транслюмінарна катетерна ангіопластика, ендартеректомія сонної артерії, аортокоронарне шунтування, артеріовенозне шунтування) застосвують 100-200 мг/добу або 300 мг через день; для профілактики тромбозів глибоких вен і емболій легень після довготривалого стану імобілізації (після хірургічних операцій) - 100-200 мг/добу або 300 мг/добу через день; для профілактики ІМ в пацієнтів із високим ризиком розвитку СС ускладнень (ЦД, контрольована АГ) та особам з багатофакторним ризиком СС захворювань (гіперліпідемія, ожиріння, тютюнопаління, літній вік) застосовують 100 мг/добу або 300 мг/добу через день; г. та хр. ІХС - рекомендована початкова доза - 150 мг/добу, підтримувальна доза - 75 мг/добу; для симптоматичного лікування головного болю, зубного болю; болю у горлі, зумовленого застудою; альгодисменореї; болю у м’язах та суглобах; болю у спині; помірного болю, зумовленого артритом; при застуді або ГРВІ для симптоматичного полегшення болю та гарячки дорослим та дітям віком від 15 років застосовують 500-1000 мг як одноразова доза, повторний прийом можливий через 4-8 год, МДД не повинна перевищувати 4 г; для профілактики тромбозу препарат вводити в/м (глибоко) по 0,5-3 мл р-ну 1 р/добу або через добу, курс лікування - до 5 ін’єкцій, після чого, при необхідності, можна переходити на прийом p/os форм; при в/в введенні для профілактики тромбозу перевага надається повільному вливанню препарату, перед застосуванням 1 г (1 фл.) розчиняти у 5 мл води для ін’єкцій, збовтуючи до повного розчинення порошку, потім приготований р-н розводити в 150-200 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію хлориду та вводити зі швидкістю 1 мл/хв; для пацієнтів при больовому с-мі помірної сили, гарячкових станах, ревматичних захворюваннях, невритах рекомендується одноразове введення 1 г, при сильних болях, колікоподібних болях разова доза може бути збільшена до 2 г, при повторному застосуванні не перевищувати його добову дозу, яка становить 10 г, курс лікування становить 3-10 днів.