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Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №28 - Запоріжжя (149387) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
52,00
Економія: -1,00 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
59,21
Економія: -8,21 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
51,51
Економія: -0,51 грн
51,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
61,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
63,50
Економія: -4,98 грн
58,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3), блістер (1)
52,95
Економія: -2,65 грн
50,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
60,97
Економія: -9,97 грн
51,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
50,67 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
58,68
Економія: -7,68 грн
51,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
63,70
Економія: -10,40 грн
53,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (4)
54,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3), блістер (1)
61,00
Економія: -5,61 грн
55,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
63,98 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
48,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
54,29
Економія: -2,49 грн
51,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
60,99
Економія: -5,44 грн
55,55 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
61,30
Економія: -7,20 грн
54,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
49,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
64,66
Економія: -9,11 грн
55,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
59,38
Економія: -3,83 грн
55,55 грн