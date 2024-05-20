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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 500 мг блістер, №10 - Запоріжжя (27533) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (13)
8,21 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (3)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (9)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (11)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (2)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
9,49 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (38)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
9,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (13)
9,72 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (22)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (14)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
Всього: упаковка (7)
8,81 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (7)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (10)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (6)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (2)
9,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (13)
16,61
Економія: -2,61 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (3)
17,24
Економія: -3,24 грн
14,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (34)
9,72 грн