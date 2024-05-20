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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Запоріжжя (222179) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (29)
6,61
Економія: -1,61 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (2)
5,84
Економія: -0,84 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (18)
5,84
Економія: -0,84 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (18)
6,32
Економія: -1,32 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (7)
5,84
Економія: -0,84 грн
5,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (10)
7,66
Економія: -2,66 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (5)
7,16
Економія: -2,16 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (10)
6,92
Економія: -1,92 грн
5,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (51)
6,88
Економія: -1,88 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
6,81
Економія: -1,81 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (4)
6,88
Економія: -1,88 грн
5,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (3)
6,86
Економія: -1,86 грн
5,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Барвінкове, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (166)
7,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
8,33
Економія: -1,27 грн
7,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (2)
7,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (31)
7,44
Економія: -0,82 грн
6,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (7)
7,31
Економія: -0,69 грн
6,62 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (40)
7,26 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (20)
7,26 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (31)
7,40 грн