Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер, №10 - Запоріжжя (222179) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
В інших містах:
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (51)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (166)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Барвінкове, вул. Центральна, 23
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (31)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Жолдіфарм
Детальніше
Всього: упаковка (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Естонська, 7
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (31)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96