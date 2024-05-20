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Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №50 - Запоріжжя (328698) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
106,32
Економія: -10,32 грн
96,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки кишково-розчинні (20)
109,99
Економія: -10,55 грн
99,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
106,06
Економія: -6,68 грн
99,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
99,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
115,56
Економія: -21,26 грн
94,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
106,32
Економія: -10,32 грн
96,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -8,20 грн
94,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (3)
106,13
Економія: -3,55 грн
102,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
108,73
Економія: -10,60 грн
98,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
105,09
Економія: -7,49 грн
97,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
106,20
Економія: -11,00 грн
95,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
106,32
Економія: -9,82 грн
96,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
111,93
Економія: -13,80 грн
98,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2), блістер (4)
102,81
Економія: -4,81 грн
98,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
105,47
Економія: -7,32 грн
98,15 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
106,32
Економія: -10,32 грн
96,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
110,34
Економія: -10,93 грн
99,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -13,20 грн
94,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
111,30
Економія: -16,10 грн
95,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
108,49
Економія: -9,17 грн
99,32 грн