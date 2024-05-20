Акард таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, №50 - Запоріжжя (328698) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
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Всього: таблетки кишково-розчинні (20)
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Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (4)
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека інтернет цін
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5