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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (182538) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (75)
15,25
Економія: -0,66 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (63)
15,27
Економія: -0,68 грн
14,59 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (6)
17,00
Економія: -1,20 грн
15,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (6), блістер (1)
14,46
Економія: -0,78 грн
13,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (2)
15,64
Економія: -0,64 грн
15,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
16,67
Економія: -1,07 грн
15,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (8)
17,47
Економія: -1,71 грн
15,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (7)
16,53
Економія: -0,77 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
16,74
Економія: -0,98 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (6), блістер (1)
16,21
Економія: -1,55 грн
14,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
15,96
Економія: -1,66 грн
14,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (6)
15,76
Економія: -1,78 грн
13,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (11)
15,55
Економія: -0,75 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (1)
15,26
Економія: -0,67 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
16,41
Економія: -0,65 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
15,28
Економія: -0,48 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (5)
16,53
Економія: -0,77 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (3)
16,41
Економія: -1,01 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (7), блістер (1)
16,07
Економія: -0,47 грн
15,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (7)
15,91
Економія: -0,51 грн
15,40 грн