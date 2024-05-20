Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Запоріжжя (182539) Лікарський препарат - ціни
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Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
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Павлоград, вул. Незалежності, 164
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Павлоград, вул. Центральна, 41
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Вільногірськ, вул. Центральна, 41
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Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
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Всього: таблетки (80)
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П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55