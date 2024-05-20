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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Запоріжжя (182539) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
73,28
Економія: -6,28 грн
67,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: таблетки (60)
73,28
Економія: -6,28 грн
67,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
73,28
Економія: -6,28 грн
67,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (2)
73,28
Економія: -6,28 грн
67,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
73,28
Економія: -7,28 грн
66,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (64)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (39)
73,99
Економія: -9,10 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
71,99
Економія: -7,10 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -13,10 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
Всього: упаковка (2)
75,99
Економія: -11,10 грн
64,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 28/2
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -12,61 грн
64,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -12,61 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
Всього: упаковка (2)
71,99
Економія: -7,10 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
Всього: таблетки (80)
72,99
Економія: -8,10 грн
64,89 грн