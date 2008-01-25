Завегепант в форме назального спрея: новые перспективы терапии при мигрени?
Мигрень проявляется тяжелой рецидивирующей головной болью. Приступы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Симптомами мигрени также являются мигренозная аура (зрительная, слуховая, обонятельная), повышенная чувствительность к различным раздражителям (свету, звуку, запахам), тошнота и/или рвота. Головная боль при данной патологии обычно имеет пульсирующий характер, усиливается при физической активности или движении. По оценкам экспертов, во всем мире мигрень выявляют у около 1 млн человек.
Доктор Кэтлин Маллин (Kathleen Mullin), заместитель медицинского директора Института неврологии и головной боли Новой Англии (New England Institute for Neurology & Headache), объяснила, что мигрень почти всегда обусловливает нарушение повседневной жизни пациентов и их близких.
Триггеры мигрени индивидуальны и могут включать: гормональные изменения, употребление в пищу определенных продуктов, применение некоторых лекарственных препаратов (например противозачаточных средств), эмоционально-психологические факторы, снижение уровня глюкозы в плазме крови, обезвоживание, семейный анамнез (генетические факторы).
Что такое гептаны?
Гептаны — это одна из основных групп лекарственных препаратов, применяемых в терапии пациентов с мигренью. Они блокируют пептид, связанный с геном кальцитонина (Calcitonin gene-related peptide — CGRP). Этот пептид ассоциируется с развитием воспаления и боли.
Доктор Медхат Михаэль (Medhat Mikhael), специалист по обезболиванию и медицинский директор неоперативной программы в Центре здоровья позвоночника (Spine Health Center) в Медицинском центре MemorialCare Orange Coast в Калифорнии, объяснил, что в тройничном нерве имеются с-волокна. При приступе мигрени они выделяют большое количество пептида, связанного с геном кальцитонина. Затем белок CGRP связывается с рецепторами, которые находятся на нервных клетках, клетках кровеносных сосудов и тучных клетках. Когда белок CGRP связывается с рецептором, запускается воспалительный каскад. Таким образом гептаны блокируют развитие воспалительного каскада при мигрени.
Что такое завегепант?
Завегепант — новое лекарственное средство, в настоящий момент идут его клинические исследования. Данный препарат из группы гептанов блокирует рецепторы CGRP в головном мозге и ингибирует активность CGRP.
В клинических исследованиях было показано, что 2/3 участников отмечали статистически значимое уменьшение выраженности боли уже через 15 мин после введения завегепанта.
Также участники исследования отметили, что смогли вернуться к нормальной работе в течение 30 мин, а спустя 2 ч после применения препарата не испытывали симптомов мигрени. М. Михаэль объяснил, что скорость проявления эффекта обусловлена формой выпуска данного лекарственного средства. Он подчеркнул, что применение препарата в форме назального спрея особенно показано пациентам с тошнотой/рвотой во время приступа мигрени.
В настоящий момент препарат проходит процедуру одобрения Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA).
Какие побочные эффекты завегепанта зарегистрированы в исследованиях?
Некоторые пациенты отметили неприятный вкус назального спрея, у около 15% участников исследования отмечалась дисгевзия, а у 3% — дискомфорт в носовой полости.
Результаты исследования были недавно опубликованы в издании «Headache, The Journal of Head and Face Pain».
По материалам www.medicalnewstoday.com
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