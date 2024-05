Мигрень проявляется тяжелой рецидивирующей головной болью. Приступы могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Симптомами мигрени также являются мигренозная аура (зрительная, слуховая, обонятельная), повышенная чувствительность к различным раздражителям (свету, звуку, запахам), тошнота и/или рвота. Головная боль при данной патологии обычно имеет пульсирующий характер, усиливается при физической активности или движении. По оценкам экспертов, во всем мире мигрень выявляют у около 1 млн человек.

Доктор Кэтлин Маллин (Kathleen Mullin), заместитель медицинского директора Института неврологии и головной боли Новой Англии (New England Institute for Neurology & Headache), объяснила, что мигрень почти всегда обусловливает нарушение повседневной жизни пациентов и их близких.

Триггеры мигрени индивидуальны и могут включать: гормональные изменения, употребление в пищу определенных продуктов, применение некоторых лекарственных препаратов (например противозачаточных средств), эмоционально-психологические факторы, снижение уровня глюкозы в плазме крови, обезвоживание, семейный анамнез (генетические факторы).

Что такое гептаны?

Гептаны — это одна из основных групп лекарственных препаратов, применяемых в терапии пациентов с мигренью. Они блокируют пептид, связанный с геном кальцитонина (Calcitonin gene-related peptide — CGRP). Этот пептид ассоциируется с развитием воспаления и боли.

Доктор Медхат Михаэль (Medhat Mikhael), специалист по обезболиванию и медицинский директор неоперативной программы в Центре здоровья позвоночника (Spine Health Center) в Медицинском центре MemorialCare Orange Coast в Калифорнии, объяснил, что в тройничном нерве имеются с-волокна. При приступе мигрени они выделяют большое количество пептида, связанного с геном кальцитонина. Затем белок CGRP связывается с рецепторами, которые находятся на нервных клетках, клетках кровеносных сосудов и тучных клетках. Когда белок CGRP связывается с рецептором, запускается воспалительный каскад. Таким образом гептаны блокируют развитие воспалительного каскада при мигрени.

Что такое завегепант?

Завегепант — новое лекарственное средство, в настоящий момент идут его клинические исследования. Данный препарат из группы гептанов блокирует рецепторы CGRP в головном мозге и ингибирует активность CGRP.

В клинических исследованиях было показано, что 2/ 3 участников отмечали статистически значимое уменьшение выраженности боли уже через 15 мин после введения завегепанта.

Также участники исследования отметили, что смогли вернуться к нормальной работе в течение 30 мин, а спустя 2 ч после применения препарата не испытывали симптомов мигрени. М. Михаэль объяснил, что скорость проявления эффекта обусловлена формой выпуска данного лекарственного средства. Он подчеркнул, что применение препарата в форме назального спрея особенно показано пациентам с тошнотой/рвотой во время приступа мигрени.

В настоящий момент препарат проходит процедуру одобрения Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA).

Какие побочные эффекты завегепанта зарегистрированы в исследованиях?

Некоторые пациенты отметили неприятный вкус назального спрея, у около 15% участников исследования отмечалась дисгевзия, а у 3% — дискомфорт в носовой полости.

Результаты исследования были недавно опубликованы в издании «Headache, The Journal of Head and Face Pain».

По материалам www.medicalnewstoday.com