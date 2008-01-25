Сердечная недостаточность является потенциальным осложнением у лиц с врожденным пороком сердца. Зачастую отмечают гиподиагностику и, соответственно, недостаточное лечение сердечной недостаточности у лиц с врожденным пороком сердца.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из клиники Мейо (Mayo Clinic), зафиксировано, что риск летального исхода и/или сердечно-сосудистых осложнений повышен у лиц молодого возраста с врожденным пороком сердца после госпитализации вследствие сердечной недостаточности.

При этом в исследовании установлено, что риск летального исхода был ниже у лиц, получавших кардиологическую помощь до госпитализации.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Heart Association».

Кардиолог клиники Мейо и первый автор исследования доктор Люк Берчилль (Luke Burchill) объяснил, что 61% взрослых пациентов с врожденным пороком сердца не обращаются к кардиологу. В то же время эти пациенты испытывают острую потребность в индивидуальном уходе, чтобы улучшить качество их жизни и контролировать такие проблемы со здоровьем, как сердечная недостаточность.

Ранее в исследованиях выявлено, что количество госпитализаций по поводу сердечной недостаточности среди взрослых с врожденными пороками сердца в США резко возросло с 1998 по 2011 г. Чтобы лучше понять эту тенденцию и ее влияние на пациентов и больничные ресурсы, доктор Л. Берчилль и его коллеги проанализировали национальные данные для ретроспективного изучения когорты взрослых с врожденным пороком сердца, госпитализированных в последнее десятилетие. Так, доля госпитализаций по поводу сердечной недостаточности лиц с врожденным пороком сердца значительно увеличилась: с 6,6% в 2010 г. до 14% в 2020 г.

Из более чем 26 000 госпитализированных пациентов с врожденным пороком сердца у 22% диагностирована сердечная недостаточность, а у 78% — нет.

У пациентов, поступивших с сердечной недостаточностью, отмечен более высокий риск развития летального исхода, других серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, необходимости в получении неотложной медицинской помощи и повторной госпитализации, чем у пациентов без сердечной недостаточности. У пациентов более молодого возраста (в возрасте младше 45 лет) с врожденным пороком сердца также чаще была необходима дополнительная медицинская или поддерживающая помощь после выписки из больницы. Риск повторной госпитализации также был более высоким у лиц в возрасте младше 45 лет с врожденными пороками сердца и сердечной недостаточностью.

При этом у пациентов, которые посетили кардиологическую клинику в течение 30 дней до госпитализации, риск летального исхода по любым причинам был ниже спустя 90 дней и 1 год после госпитализации.

Доктор добавил, что пациенты с врожденным пороком сердца зачастую не воспринимают всерьез симптомы, связанные с сердцем. Это приводит к позднему установлению и лечению сердечной недостаточности.

Л. Берчилль подчеркнул, что на сегодня существует множество новых возможностей терапии сердечно-сосудистых заболеваний, как медикаментозных, так и с применением имплантируемых устройств и малоинвазивных вмешательств. Он объяснил, что пожизненный кардиологический мониторинг позволяет значительно снизить риск развития осложнений и летального исхода у пациентов с врожденным пороком сердца.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org