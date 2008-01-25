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Новости медицины и фармацииВ чем разница между изжогой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?

В чем разница между изжогой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью?

Опубликовано  13.06.2023

Изжога — ощущение жжения, жгучей боли за грудиной после употребления определенных продуктов или при принятии горизонтального положения, — распространенная жалоба, обычно не вызывающая беспокойства. Изжога развивается, когда содержащий соляную кислоту желудочный сок попадает в пищевод.

Для профилактики развития изжоги эксперты рекомендуют изменить образ жизни:

  • поддерживать нормальную массу тела;
  • отказаться от курения и алкоголя;
  • избегать употребления в пищу продуктов, вызывающих развитие изжоги;
  • при развитии изжоги принимать безрецептурные препараты (антациды).

Если изжога повторяется регулярно, ее оценивают как симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

По данным Национального института диабета, болезней пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), США, ГЭРБ выявляют у около 20% населения в США.

Постоянный заброс желудочного сока в пищевод при ГЭРБ приводит к раздражению и воспалению его слизистой оболочки. В дальнейшем хронический воспалительный процесс может привести к развитию серьезных осложнений, например развитию сужения пищевода (стриктуры) или пищевода Баррета.

Помимо изжоги, симптомы ГЭРБ могут включать:

  • боль в верхней части живота или в груди;
  • нарушения глотания;
  • ощущение кома в горле;
  • воспаление голосовых связок;
  • хронический кашель;
  • развитие/обострение бронхиальной астмы.

Стартовая терапия включает изменение образа жизни и применение безрецептурных препаратов (антацидов), как при изжоге. При неэффективности этих мер могут быть рекомендованы рецептурные препараты.

Хирургическое лечение ГЭРБ рекомендуется при неэффективности медикаментозной терапии.

Существуют следующие виды хирургических вмешательств при ГЭРБ:

  • фундопликация. При этой процедуре проводится пластика верхней части желудка — ее оборачивают вокруг нижнего пищеводного сфинктера для усиления мышцы сфинктера и профилактики рефлюкса. Фундопликация обычно выполняется лапароскопически и является малоинвазивной процедурой;
  • имплантация магнитного устройства Линкс (LINX). При этой процедуре кольцо из миниатюрных магнитных шариков оборачивается вокруг границы желудка и пищевода. Магнитное притяжение между шариками препятствует забросу кислого содержимого желудка в пищевод вследствие слабости сфинктера, но не препятствует поступлению пищи из пищевода в желудок. Устройство LINX можно имплантировать с помощью минимально инвазивной хирургии. Имплантация устройства LINX не является противопоказанием к перелетам на самолете или проведению магнитно-резонансной томографии (МРТ);
  • трансоральная фундопликация. Это новый метод хирургического лечения ГЭРБ. Он включает подтяжку нижнего пищеводного сфинктера путем создания частичного обертывания вокруг нижнего отдела пищевода с помощью полипропиленовых застежек. Трансоральная фундопликация выполняется эндоскопически. Эндоскоп при этом вводится через рот. Преимущества данного метода включают короткий реабилитационный период и низкий риск развития осложнений.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  13.06.2023

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