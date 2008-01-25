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Новости медицины и фармацииВ Бразилии приостановлено исследование вакцины против COVID-19

В Бразилии приостановлено исследование вакцины против COVID-19

Опубликовано  22.10.2020

В Бразилии доброволец умер во время исследования вакцины AZD1222 для профилактики COVID-19 фармацевтической компании «AstraZeneca». До сих пор неясно, умер ли мужчина от осложнений, связанных с вакциной. Исследование временно остановлено.

Информация была подтверждена бразильским органом по надзору за здоровьем (Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa) Немецкому агентству печати (Deutschen Presse-Agentur) 21 октября. Бразильские СМИ, в частности «Gazeta Brasil», ранее сообщали, что Anvisa проинформировали об этом 19 октября. Британо-шведская компания разработала вакцину в сотрудничестве с Оксфордским университетом (University of Oxford). В настоящее время дело находится на рассмотрении, и данные о добровольцах должны обрабатываться конфиденциально.

Как сообщает телеканал CNN Brasil, 28-летний мужчина из Рио-де-Жанейро умер от осложнений, связанных с COVID-19. Бразильская газета «O Globo» сообщила со ссылкой на источники, которые не пожелали называть своего имени по юридическим причинам, что данный доброволец получил не вакцину, а плацебо. Изначально ни компания, ни клинические базы, ни Anvisa официально не прокомментировали этот вопрос.

Если смерть добровольца будет связана с вакциной, это станет серьезным ударом для проекта, пишет немецкая «FAZ», тем более, что британо-шведская компания прибегает к приостановке не первый раз. В сентябре это случилось из-за случая поперечного миелита у участника. До этого вакцина AZD1222 являлась одним из многообещающих кандидатов среди потенциальных вакцин против коронавируса.

Данные вакцины в настоящее время рассматривает Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) в рамках процедуры циклического обзора (Rolling review). В таких случаях CHMP оценивает данные по мере их появления в текущих исследованиях. ЕС уже подписал рамочное соглашение с «AstraZeneca» на поставку вакцины.

12 октября компания «Johnson & Johnson» сообщила об остановке исследования ІІІ фазы вакцины против COVID-19 из-за неожиданного заболевания участника. Подробности пока неизвестны.

Между тем накануне в Бразилии сообщили о 24 818 новых случаях заражения. Это увеличивает общее количество инфицированных почти до 5,3 млн. Количество летальных исходов увеличилось на 566 до 155 403 в течение 24 ч. В Бразилии зафиксировано самое большое количество случаев инфицирования и смерти в связи с COVID-19 в мире после США и Индии. Президент Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) подтвердил 21 октября, что федеральное правительство не будет покупать продвигаемую губернатором одного из штатов китайскую вакцину против COVID-19, разработанную китайской фармацевтической компанией «Sinovac Biotech« в партнерстве с Институтом Бутантана (Instituto Butantan). В социальных сетях Ж. Болсонару заявил, что бразильский народ «ни для кого не станет подопытным кроликом». Накануне министр здравоохранения Эдуардо Пасуэлло (Eduardo Pazuello) заявил на встрече с губернаторами, что федеральное правительство закупит 46 млн доз китайской вакцины и что иммунизация начнется уже в январе 2021 г.

По материалам faz.net; bloomberg.com; gazetabrasil.com.br

Опубликовано  22.10.2020

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