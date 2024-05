Согласно предварительным данным исследования I/II фаз, BBIBP-CorV — китайская вакцина-кандидат для профилактики COVID-19 вызвала гуморальный ответ у всех реципиентов, включая лиц в возрасте 60–80 лет. Двухдозовая иммунизация 4 мкг вакцины в дни 0-й и 21-й или дни 0-й и 28-й позволила достичь более высоких титров нейтрализующих антител, чем однократная доза 8 мкг или доза 4 мкг в дни 0-й и 14-й.

Данная вакцина разработана Пекинским институтом биологических продуктов (Beijing Institute of Biological Products — BIBP) и компанией. Инактивированный полный вирус SARS-CoV-2 получен из клеточных линий, выращенных из материала пациента, заболевшего в Китае. Вакцина содержит адъювант гидроксид алюминия для усиления иммунного ответа. Предварительные результаты опубликованы в журнале «The Lancet Infectious Diseases». Наиболее важными целевыми параметрами были безопасность и переносимость, а также иммуногенность, которая оценивалась как нейтрализующая реакция антител против SARS-CoV-2. Среднее геометрическое значение титра нейтрализующих антител через 42 дня после введения дозы вакцины 8 мкг, дающей наилучший результат, составило 229 для возрастной группы 18–59 лет и 171 для возрастной группы 60–80 лет.

«Защита лиц пожилого возраста — ключевая цель успешной вакцины против COVID-19, поскольку эти возрастные группы подвержены большему риску тяжелых заболеваний, — отметил Сяомин Ян (Xiaoming Yang), один из авторов исследования — сотрудник BIBP. — Поэтому отрадно видеть, что BBIBP-CorV вызывает реакцию антител у лиц в возрасте 60 лет и старше».

Ранее сообщали о вступлении в III фазу исследований инактивированных вакцин китайских компаний «Sinovac» и «Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd. — WIBP».

По материалам thelancet.com