Вы когда-нибудь слышали о зимнем блюзе? Эта распространенная фраза используется для описания того ощущения подавленности, которое возникает в зимние месяцы, когда погода холодная, а небо серое. В то же время важно понимать, что зимняя хандра — это форма депрессии.

Сьюзан Альберс (Susan Albers), психолог из Кливлендской клиники (Cleveland Clinic), отметила, что в период смены сезона и изменения уровня естественного освещения у нас в организме происходят приспособительные реакции. В ряде случаев при этом развивается сезонная депрессия.

Что такое сезонная депрессия? Этот тип депрессии также известен как сезонное аффективное расстройство (САР). Национальный институт психического здоровья США (The U.S. National Institute of Mental Health — NIMH) определяет САР как изменения настроения и поведения при смене времен года.

Ощущение безнадежности, беспомощности или раздражительности — все это признаки депрессии. Когда эти эмоции возникают сезонно и длятся несколько месяцев, это может быть САР. Интересно, что при этом САР может развиться в любое время года, а не только зимой. На самом деле существует два типа САР. Осенняя или зимняя депрессия обычно начинается осенью или в начале зимы, а летом выраженность симптомов уменьшается. Симптомы весеннего или летнего САР проявляются в конце весны или в начале лета. Летняя депрессия отмечается гораздо реже, чем зимняя.

Сезонная депрессия: причины и факторы риска

По данным Национального института психического здоровья США, развитие САР связано с дисбалансом двух химических веществ в головном мозге — серотонина и мелатонина.

Серотонин является химическим веществом, регулирующим настроение, и считается, что уменьшение количества солнечного света влияет на уровень серотонина в головном мозге. Зимой, когда меньше солнечного света, уровень серотонина снижается. Мелатонин регулирует цикл сна и бодрствования. По оценкам ряда медицинских экспертов, при САР вырабатывается избыточное количество мелатонина. Оба этих химических вещества отвечают за поддержание цикла сна и бодрствования.

Эксперты Национального института психического здоровья США отметили, что у лиц с САР изменения уровня серотонина и мелатонина нарушают нормальные суточные ритмы. В результате нарушается адаптация к сезонным изменениям продолжительности дня, что приводит к ухудшению сна, настроения и изменениям поведения.

Сезонное аффективное расстройство выявляется у около 5% взрослого населения США. По данным экспертов клиники Кливленда, САР чаще отмечают у женщин, чем у мужчин. На сегодня причины половых различий в частоте развития САР до конца не изучены.

Симптомы сезонной депрессии зачастую появляются в молодом возрасте (18–30 лет).

Риск развития САР повышен у лиц с депрессией, биполярным расстройством или семейным анамнезом большой депрессии или другими психическими расстройствами. Также риск развития САР осенью повышен у жителей северных регионов.

Симптомы САР и сезоны депрессии схожи. По данным экспертов клиники Кливленда, к ним относятся:

всепоглощающая печаль;

ощущение безнадежности;

беспокойство;

недостаток энергии;

повышенная утомляемость;

потеря интереса к занятиям, которые обычно доставляют удовольствие;

социальная изоляция;

тяга к углеводам;

колебания массы тела (увеличение или уменьшение);

нарушения сна;

нарушения концентрации внимания;

ажитация (волнение, возбуждение);

мысли о смерти или самоубийстве.

Лечение сезонной депрессии

Эксперты клиники Майо (Mayo Clinic) сообщили, что есть несколько вариантов лечения САР:

светотерапия: воздействие яркого света является хорошо известным и эффективным методом лечения САР. Психолог клиники Майо Крейг Савчук (Craig Sawchuck) называет светотерапию одним из самых эффективных методов лечения САР. Он рекомендует сидеть перед световым коробом или лампой мощностью 10 000 люкс в течение около 20 мин с утра каждый день;

психотерапия. Когнитивно-поведенческая терапия наиболее эффективна при развитии САР на фоне трудных жизненных обстоятельств. Цель когнитивно-поведенческой терапии — выявить и изменить негативные модели мышления и поведения, а также улучшить стратегии выживания. Это включает обучение здоровому поведению для замены нездорового поведения;

медикаментозная терапия: в ряде случаев антидепрессанты могут быть эффективными при лечении сезонной депрессии. Одним из антидепрессантов пролонгированного действия, одобренным Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения сезонной депрессии, является бупропион. По данным экспертов клиники Майо, лечение бупропионом эффективно в начале терапии до того времени года, когда обычно развиваются симптомы САР.

Также эксперты клиники Майо рекомендуют:

повысить двигательную активность, заниматься физическими упражнениями;

увеличить воздействие солнечного света;

проводить больше времени на открытом воздухе;

нормализовать ночной сон, режим дня.

Сезонная депрессия — распространенное расстройство. Следует обратиться к врачу, если у вас возникли симптомы САР.

