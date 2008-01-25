Сбой менструального цикла: причины, диагностика, профилактика

Менструация — это циклическое упорядоченное отторжение слизистой оболочки матки в ответ на действие гормонов, вырабатываемых гипоталамусом, гипофизом и яичниками. Менструальный цикл можно разделить на две фазы: фолликулярную или пролиферативную фазу и лютеиновую или секреторную фазу. Лютеиновая фаза цикла относительно постоянна у всех женщин, ее продолжительность составляет 14 дней; фолликулярная фаза цикла может составлять 10–16 дней.

Продолжительность менструального цикла — это количество дней между первым днем менструального кровотечения одного цикла и началом менструации следующего цикла. Средняя продолжительность менструального цикла составляет 28 дней; 35 дней менструального цикла называется олигоменореей.

Сколько длится менструация? Менструация обычно длится 3–5 дней. Обычно объем крови, теряемой во время менструации, составляет около 30 мл. Скудная менструация — объем менее 30 мл. Объем, превышающий 80 мл, считается патологическим. Длительная менструация характеризуется обильными выделениями (объем крови больше 90–100 мл), которые длятся 7 и более дней.

Менструальный цикл нерегулярен при менархе (первая менструация) и менопаузе из-за ановуляции и неполного развития фолликулов (Reed B.G. et al., 2018).

Регулярный менструальный цикл является важным показателем здоровой репродуктивной системы. Большинство женщин, у которых отсутствует менструация в течение 5 дней, делают тест на беременность. Если тест на беременность отрицательный, причиной отсутствия менструации могут быть различные состояния и факторы. На какой день задержки делать тест на беременность? Можно делать тест на беременность с первого дня задержки.

Какова норма сбоя менструального цикла? Это нормально, когда продолжительность менструаций немного отличается от месяца к месяцу. Если задержка менструации более 5 дней, следует искать ее причины.

Нарушения менструального цикла возникают у 14–25% женщин детородного возраста. Чем опасно отсутствие менструации? Сбой менструального цикла может свидетельствовать о гинекологических или эндокринологических заболеваниях. Несвоевременное лечение может привести к аменорее, невозможности забеременеть.

Возможные причины сбоя менструального цикла

Причины задержки менструации:

задержка менструации 5 дней — норма, может вызываться перенесенным стрессом или интенсивными физическими упражнениями;

6 дней — норма, если менструальный цикл женщины составляет 30–31 день;

задержка менструации 7 дней может быть вызвана стрессом, беременностью, сменой климатических условий, интенсивными физическими упражнениями;

10 дней — возможна беременность, применение и отмена противозачаточных средств;

15–20 дней (при отрицательном тесте на беременность) — ожирение, гинекологические или эндокринологические заболевания;

задержка менструации 2 мес возможна в период беременности или грудного вскармливания, при низкой массе тела, в подростковый период, при дисфункции яичников, пременопаузе;

задержка менструации 6 мес возможна при функциональной гипоталамической аменорее (ФГА), при которой нарушается секреция гонадотропных гормонов (лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гормон) и снижается уровень эстрогенов. Причины ФГА: низкая энергетическая обеспеченность рациона, низкое потребление микро- и макроэлементов, чрезмерно интенсивная физическая нагрузка, нарушение сна, стрессы, психологические расстройства (Ryterska et al., 2021).

Механизм, с помощью которого физические упражнения влияют на овуляцию, заключается в модуляции гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси (эндокринного комплекса, который включает гипоталамус, гипофиз и гонадные железы) из-за повышенной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (нейроэндокринной системы, которая отвечает за поддержание гомеостаза организма, адаптацию к факторам внешней среды и стрессу). Существует повышенный риск нарушения менструального цикла и ановуляции у женщин, занимающихся чрезвычайно тяжелыми физическими упражнениями (>60 мин/день). Однако физические упражнения у женщин с ожирением и синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) или ановуляторным бесплодием могут привести к возобновлению овуляции путем снижения уровня инсулина и свободных андрогенов (Hakimi O. et al., 2017).

Классификация проблем

Задержка менструации из-за стресса

Если женщина постоянно находится в условиях стресса, то возможно нарушение гормонального баланса ее организма, что может привести к задержке или отсутствию менструации. Как определить количество стресса? Существует шкала стресса Голмса и Рея, которая включает 43 стрессовые жизненные ситуации для взрослых, детей и подростков. Сумма баллов к каждому из соответствующих событий за последний год жизни человека дает приблизительную оценку того, как стресс влияет на здоровье.

Кроме того, признаками стресса являются:

головная боль, головокружение;

потеря концентрации;

аллергические реакции, зуд кожи;

нарушение пищеварения, тошнота;

нарушение координации движений;

преобладание большого количества сладкого в рационе;

нарушение качества сна и бессонница.

Так как менструальный цикл регулируется сложной системой, включающей структуры головного мозга (гипоталамус и гипофиз), щитовидную железу, яичники и матку, стресс может нарушать регуляцию цикла организма, воздействуя на гипоталамус. Обычно после снижения уровня стресса менструация восстанавливается.

Существуют такие виды стресса:

эмоциональный стресс — вызванный проблемами в отношениях, депрессией или беспокойством;

физический стресс — вызванный операцией, травмой или заболеванием, таким как вирусные или бактериальные инфекции, сахарный диабет или воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Задержка менструации, связанная с колебаниями массы тела

Колебания массы тела — еще одна распространенная причина задержки менструации. У лиц с расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия или булимия, могут наблюдаться нарушения цикла. Нервная анорексия характеризуется тяжелой формой недостаточности питания, связанной с гормональными изменениями: резистентность к гормону роста с низким уровнем инсулиноподобного фактора роста-1, гипоталамический гипогонадизм, относительная гиперкортизолемия и изменения гормонов, регулирующих аппетит, включая лептин, грелин и пептид YY. После восстановления массы тела при нервной анорексии возобновляется менструальный цикл (Baskaran C. et al., 2017).

Избыточная масса тела также может повлиять на овуляцию, изменяя уровни эстрогена и прогестерона в организме, что вызовет нерегулярные менструации. Кроме того, ожирение обусловливает эпигенетические модификации гамет, изменяя уровни метилирования ДНК и гистонов, ацетилирования гистонов и некодирующих РНК, таких как микроРНК (миРНК) в ооцитах (Xiang-Hong Ou et al., 2019).

Задержка менструации, связанная с приемом оральных контрацептивов

Начало или прекращение приема гормональных противозачаточных средств также может вызвать изменения менструального цикла. Оральные контрацептивы содержат гормоны эстроген и прогестин. Эти гормоны не способствуют высвобождению яйцеклетки яичниками и значительно снижают риск забеременеть. Они также могут снизить частоту менструаций при непрерывном применении (Hee L. et al., 2017). Некоторым женщинам может потребоваться до 3 мес, прежде чем их цикл вернется к норме после прекращения применения гормональных противозачаточных средств.

Задержка менструации у подростков

На ранних стадиях полового созревания обычно наблюдаются нерегулярные циклы. У подростков возможны нерегулярные циклы в течение первых 3 лет после начала менструации. Задержка менструации у подростков связана с тем, что в яичниках замедляется созревание яйцеклетки в связи со сменой гормонального фона.

Причиной сбоя менструального цикла, кроме беременности, является СПКЯ. Это распространенное заболевание, вызывающее нерегулярные менструации. При СПКЯ организм вырабатывает большее количество андрогенов, что вызывает образование небольших кист на яичниках, фолликулы не разрываются и не высвобождается яйцеклетка. Помимо нерегулярных менструаций, общие симптомы СПКЯ включают гирсутизм, бесплодие, увеличение массы тела, акне и жирный тип кожи, облысение по мужскому типу.

Еще одна возможная причина отсутствия менструации — дисбаланс гормонов щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина). Когда уровень гормонов щитовидной железы слишком низкий или слишком высокий, это может вызвать продолжительные менструальные кровотечения, ановуляторные циклы (циклы без овуляции) и нерегулярные менструации. В некоторых случаях заболевание щитовидной железы также может вызывать отсутствие менструаций на несколько месяцев (аменорею).

Диагностика сбоя менструального цикла

Для диагностики задержки менструации рекомендована консультация гинеколога. Врач может назначить анализ крови на уровень содержания хорионического гонадотропина, гормонов гипофиза и яичников. При необходимости врач может назначить проведение ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза, магнитно-резонансную (МРТ) или компьютерную (КТ) томографию головного мозга.

Если гинекологической патологии не выявлено, рекомендовано пройти консультацию диетолога, эндокринолога или психотерапевта.

Какие есть методы лечения сбоя менструального цикла

В зависимости от причины задержки менструального цикла врач диагностирует причину и назначает лечение.

При нарушении массы тела врач может порекомендовать изменение рациона питания, физические упражнения. Для лечения гормональных заболеваний — назначить препараты гормонов для системного применения (гипофизарные, гипоталамические гормоны и их аналоги, тиреотропные средства).

Профилактика задержки менструации

Факторы риска, такие как курение, ожирение и стресс, в значительной степени связаны с нерегулярностью менструального цикла. Курение в течение жизни также связано с ранней менопаузой. Более здоровый образ жизни, в том числе отказ от курения, контроль массы тела и управление стрессом являются важными факторами в улучшении репродуктивного здоровья женщин на протяжении всей жизни (Bae J. et al., 2018).

Рекомендовано вести дневник менструации в календаре или приложении. Записи дней менструаций могут предоставить ценную информацию для женщины и врача. Часто сбой менструального цикла является обратимым, но если у женщины часто бывают задержки или нерегулярные менструации, рекомендовано проконсультироваться с врачом, чтобы исключить другие заболевания.