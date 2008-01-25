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Новости медицины и фармацииРацион с низким содержанием флавонолов приводит к снижению памяти у лиц пожилого возраста?

Рацион с низким содержанием флавонолов приводит к снижению памяти у лиц пожилого возраста?

Опубликовано  01.06.2023

В недавнем крупномасштабном исследовании, проведенном учеными из Колумбийского и Бригамского женских госпиталей/Гарварда (Columbia and Brigham and Women’s Hospital/Harvard), США, показано, что диета с низким содержанием флавонолов — питательных веществ, содержащихся в определенных фруктах и овощах, — приводит к снижению памяти у лиц пожилого возраста. Также в нем установлено, что восполнение дефицита флавонолов в рационе питания у лиц в возрасте старше 60 лет способствует улучшению памяти.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».

В исследование включили более 3500 здоровых лиц пожилого возраста. Участники были рандомизированы на 2 группы. Участники 1-й группы получали диетическую добавку, содержащую 500 мг флавонолов, в том числе 80 мг эпикатехинов, количество, которое взрослым рекомендуется получать из пищи. Участники 2-й группы получали плацебо. Период наблюдения составлял 3 года. Участники проходили специализированные тесты для оценки памяти при включении в исследование и при финальном обследовании.

Также у около 30% участников были определены уровни биомаркера флавонолов в моче. Этот биомаркер разработан авторами исследования и учеными из Университета Рединга в Великобритании для оценки уровня поступления в организм флавонолов.

Ученые выявили, что наибольшее улучшение памяти при употреблении диетической добавки с флавонолами выявлено у лиц с исходным дефицитом флавонолов. У них зафиксировано улучшение показателей памяти на 16% по сравнению с исходными показателями и на 10,5% — по сравнению с группой плацебо.

Исследователи объяснили, что дефицит флавонола является причиной возрастного снижения памяти, а потребление флавонола с пищей коррелирует с показателями памяти. При этом диетические добавки с флавонолом способствуют улучшению памяти у лиц пожилого возраста с его дефицитом.

Адам Брикман (Adam Brickman), доктор философии, профессор нейропсихологии Колледжа врачей и хирургов Вагелос Колумбийского университета (Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons), соруководитель исследования, отметил, что улучшение памяти у участников с нарушениями памяти вследствие дефицита флавонолов в рационе питания при восполнении дефицита данных веществ было значительным.

Старший автор исследования профессор неврологии в Колледже врачей и хирургов Вагелос Колумбийского университета Скотт Смолл (Scott Small) подчеркнул, что с учетом увеличения средней продолжительности жизни важно понимать, какие вещества необходимы стареющему организму для поддержания здоровья.

Возрастное снижение памяти связано с изменениями в гиппокампе, а именно в зубчатой извилине. В исследовании показано, что флавонолы улучшают функцию этой области головного мозга.

Дополнительные исследования на мышах свидетельствуют, что флавонолы, особенно биоактивное вещество эпикатехин, улучшают память, усиливая рост нейронов и кровеносных сосудов в гиппокампе.

С. Смолл подчеркнул необходимость дальнейших исследований, в том числе для оценки влияния дефицита флавонолов и употребления диетических добавок, содержащих флавонолы, на память у лиц в возрасте 40–50 лет.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  01.06.2023

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