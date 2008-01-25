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Новости медицины и фармацииПсихосоциальный стресс приводит к повышению риска развития инсульта?

Психосоциальный стресс приводит к повышению риска развития инсульта?

Опубликовано  29.12.2022

В недавнем исследовании показано, что психосоциальный стресс и ощущение потери контроля над окружающей средой/событиями связаны с повышенным риском развития инсульта, как ишемического, так и геморрагического. Риск наиболее высок для лиц, испытывающих стресс в ситуациях, в которых, по их мнению, они мало что контролируют.

В исследовании для оценки связи между риском развития инсульта и уровнем социального стресса участников использовались данные международного ретроспективного исследования случай-контроль INTERSTROKE.

Результаты исследования опубликованы в журнале «JAMA Network Open».

Ранее в исследованиях уже была показана связь между уровнем стресса и риском развития инсульта. В то же время данное исследование включает более разнообразный круг участников из 32 стран Азии, Северной и Южной Америки, Европы, Австралии, Ближнего Востока и Африки. Ведущий автор исследования Катриона Реддин (Catriona Reddin), магистр медицины, из Колледжа медицины, сестринского дела и медицинских наук Университета Голуэя (University of Galway’s College of Medicine, Nursing, and Health Sciences), Великобритания, сообщила, что в исследовании оценивались различные виды стрессовых факторов, включая домашний (семейный) стресс, стресс на работе, финансовый стресс и возникновение стрессовых жизненных событий. В исследование были включены участники из стран с высоким, средним и низким уровнем дохода — 13 350 пациентов с инсультом в анамнезе, и 13 462 участника контрольной группы, у которых не был диагностирован инсульт в анамнезе.

Уровень психосоциального стресса и стрессовые события оценивались на основании самоотчётов участников. Так, участники сообщали о таких стрессовых событиях, как расставание с партнёром или развод, потеря работы или выход на пенсию, потеря урожая или другая неудача в бизнесе, насилие, серьезный внутрисемейный конфликт, тяжелая травма или болезнь, смерть или тяжелое заболевание близкого члена семьи, смерть супруга и прочие стрессовые факторы.

В исследовании показано, что возникновение серьезного стрессового события в жизни повышает риск развития первого инсульта на 17% по сравнению с участниками контрольной группы. Два или более стрессовых жизненных события обусловливают повышение риска развития инсульта на 31%.

В исследовании также установлено, что риск инсульта был выше при возникновении стрессовых факторов, на которые участник не мог оказать влияния.

Глория Вонг-Падунпатт (Gloria Wong-Padoongpatt), доктор философии, доцент кафедры психологии Университета Невады (University of Nevada) в Лас-Вегасе, США, не участвовала в исследовании. Она объяснила, что чувство контроля над ситуацией смягчает негативные последствия стресса.

Она также рекомендует несколько техник для уменьшения выраженности негативного влияния стресса:

  • пауза: постарайтесь на мгновение отвлечься от ситуации, чтобы дать себе немного времени для эмоциональной реакции и затем обдумать возможные пути решения возникшей проблемы;
  • дышите: при стрессе рекомендуется ряд дыхательных техник. Медленно вдохните, задержите дыхание на несколько мгновений, затем расслабьтесь и повторите;
  • движение: замирание — естественная реакция на угрозу. При стрессе рекомендуется активно двигаться;
  • плечи: постарайтесь их расслабить;
  • решайте проблемы по отдельности, сосредоточьтесь на одном факторе стресса за раз: если вы внезапно столкнулись с двумя факторами стресса, решайте возникшие проблемы последовательно;
  • обратитесь к специалисту в области психического здоровья (психологу, психотерапевту).

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  29.12.2022

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