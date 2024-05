18 марта 2021 г. Европейская комиссия издала Регламент № 2021/468, согласно которому c 8 апреля растительные продукты, содержащие производные гидроксиантрацена, будут запрещены для использования как потенциально канцерогенные (могут вызывать рак кишечника) или генотоксичные. Аналогичным образом будут запрещены и другие производные гидроксиантрацена: алоэмодин, эмодин и дантрон. Регламент не предусматривает переходного периода.

Растения, содержащие производные гидроксиантрацена, многочисленны и принадлежат к разным ботаническим семействам и родам, отмечено в документе. Они широко используются в диетических добавках. Ранее, 22 ноября 2017 г. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) приняло научное заключение по оценке безопасности производных гидроксиантрацена для использования в пищевых продуктах. Такие соединения были выявлены в корнях и корневище ревеня (Rheum palmatum L. и/или Rheum officinale Baillon и/или их гибридах), листьях и плодах сенны александрийской (Cassia senna L.), коре крушины (Rhamnus frangula L. и Rhamnus purshiana DC.), в листьях алоэ (Aloe barbadensis Miller и/или других, в основном Aloe ferox Miller и его гибридов).

Управление установило, что производные гидроксиантрацена алоэ-эмодин, эмодин и структурно родственное вещество дантрон оказались генотоксичными in vitro. Экстракты алоэ также оказались генотоксичными in vitro, скорее всего, из-за наличия в них производных гидроксиантрацена. Кроме того, было показано, что алоэ-эмодин генотоксичен in vivo. Экстракт цельного листа алоэ и структурный аналог дантрон оказались канцерогенными. При этом Управление не смогло дать рекомендаций по ежедневному потреблению производных гидроксиантрацена, которые не вызывают опасений для здоровья человека.

Принимая во внимание серьезное вредное воздействие на здоровье, связанное с употреблением в пищу экстрактов алоэ-эмодина, эмодина, дантрона и алоэ, содержащих производные гидроксиантрацена, и невозможность установить ежедневное потребление производных гидроксиантрацена, которое не вызывает негативных последствий для здоровья человека, такие вещества должны быть запрещены. Их помещают в Приложение III, Часть А Регламента (ЕС) № 1925/2006 (вещества, добавление которых в пищевые продукты запрещено). Следовательно, к списку запрещенных веществ добавляются следующие:

алоэ-эмодин и все экстракты, в которых содержится это вещество;

эмодин и все экстракты, в которых содержится это вещество;

экстракты листьев алоэ, содержащие производные гидроксиантрацена;

дантрон и все экстракты, в которых содержится это вещество.

Кроме того, в Часть C (контролируемые вещества) будут добавлены:

экстракты корня или корневища Rheum palmatum, Rheum officinale Baillon и их гибридов, содержащие производные гидроксиантрацена;

экстракты листьев или плодов сенны, содержащие производные гидроксиантрацена;

экстракты коры Rhamnus frangula, Rhamnus purshiana DC, содержащие производные гидроксиантрацена.

В отношении входящих в список С веществ заинтересованные стороны будут иметь возможность представить в течение 4 лет данные, демонстрирующие, что они действительно безопасны. По истечении этого срока будет принято решение о возможности добавления их в пищу.

При этом Регламент не указывает на уровень гидроксиантрацена, который можно было бы считать безопасным. Нововведение представляет собой коммерческий и юридический риск для производителей, что может потребовать:

проверки заключенных контрактов, текущего портфеля и планируемых к выпуску продуктов с точки зрения нового списка запрещенных веществ;

реализации процедуры отзыва (если применимо);

возможной подготовки информации о канцерогенности алоэ для средств массовой информации;

подготовки к потенциальным жалобам потребителей и дистрибьюторов, которые недавно приобрели или будут покупать продукцию после вступления запрета в силу.

По материалам eur-lex.europa.eu; euroalert.net; rynekaptek.pl