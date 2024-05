В журнале «Cell Reports Medicine» опубликованы данные исследования, проведенного командой специалистов из Центра рака MUSC Hollings (Medical University of South Carolina — MUSC Hollings Cancer Center), комплексного онкологического центра Джонсона в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (University of California Los Angeles — UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center) и Института рака Winship при Университете Эмори (Winship Cancer Institute of Emory University). В этом исследовании оценивали эффективность и безопасность иммунотерапии, направленной на ингибирование блокады PD-1, которая проводится перед операцией у пациентов с плоскоклеточной карциномой полости рта (ПККПР). PD-1 — мембранный белок запрограммированной гибели клеток (programmed death-1). PD-1 и его лиганд PD-L1 являются частью механизма иммунологической реакции, благодаря которой Т-лимфоциты распознают опухолевые клетки. Установлено, что у некоторых пациентов онкологического профиля с ПККПР опухоли экспрессируют маркер PD-L1, который связывается с белком PD-1 и делает опухолевые клетки «невидимыми» для иммунной системы. Таким образом, после ингибирования взаимодействия между PD-1 и PD-L1 с помощью иммунотерапии иммунная система сможет правильно распознавать опухоль как патологическое образование.

По результатам исследования установлены потенциальные биомаркеры в крови пациента и опухолевой ткани, которые позволяют предположить вероятность полноценного клинического ответа на лечение.

ПККПР, разновидность рака головы и шеи, широко распространена в Южной Каролине из-за популярности курения табака в этом регионе (в том числе в анамнезе). Эта разновидность рака часто требует проведения сложных операций, уродующих внешность, поскольку лечение может включать удаление всей или части челюстной кости и языка. Дэвид Нески (David Neskey), специалист по раку головы и шеи в центре рака MUSC Hollings и соавтор исследований, сообщает, что у 50% этих пациентов будет рецидив, и только 60% больных выживают через 5 лет.

Роль иммунной системы в лечении рака

Данные для анализа были получены в клиническом исследовании ниволумаба, антитела против белка PD-1, II фазы . Ниволумаб применяли у 2 пациентов в Южной Каролине с различными стадиями (II–IVA) ПККПР до операции. Если у пациента отмечали реакцию на иммунотерапию — уменьшение размеров опухолевой массы — то им вводили антитела 4 раза каждые 2 нед перед операцией. Если у больных не было реакции на лечение, их сразу направляли на операцию.

По словам Д. Нески, из пациентов, принявших участие в исследовании, 4 продемонстрировали положительный ответ на лечение, у 4 отмечалась стабилизация опухолевого процесса и у 4 заболевание прогрессировало. Результаты подтвердили, что включение ниволумаба в неоадъювантную терапию для пациентов с ПККПР является безопасным и повышает эффективность лечения. Неоадъювантное лечение, такое как химиотерапия, лучевая и гормональная терапия, часто назначается до хирургического вмешательства с целью повышения эффективности комплексного лечения.

Исследователи сравнили эффективность

Джон Качмар (John Kaczmar), медицинский онколог из центра рака MUSC Hollings, отметил, что иммунотерапия является перспективным направлением в лечении рака головы и шеи, а также других видов онкопатологии. В отличие от химиотерапии, которая атакует быстро делящиеся клетки, независимо от того, являются ли они злокачественными, иммунотерапия может быть направлена на элиминацию опухолевых клеток, не затрагивая при этом здоровые клетки.

Поиск биомаркеров

В апреле 2020 г. после завершения клинического исследования ученые провели мета-аналитическое исследование для изучения механизмов клинического ответа, выживаемости и послеоперационного рецидива путем анализа крови и опухолевой ткани, взятых у пациентов в ходе клинического исследования, и во время последующего наблюдения, если у пациентов возник рецидив (и в какие сроки заболевание рецидивировало).

В опухолевых клетках были идентифицированы мутации в определенных генах, таких как CDKN2A, FLT4 и YAP1, которые могут объяснить либо начальный механизм ответа опухоли на терапию, либо послеоперационные рецидивы. В крови пациентов до лечения исследователи отметили высокое соотношение двух различных типов Т-клеток — регуляторных Т-клеток и клеток Th17. Установлено, что уменьшение размеров опухоли, вызванное неоадъювантной терапией анти-PD-1, связано не только с клональной пролиферацией Т-клеток после лечения, но и с пролиферацией тех Т-клеток, которые уже циркулировали в крови до начала терапии.

Роджер Ло (Roger Lo), исследователь из Центра комплексного онкологического исследования UCLA Jonsson и старший соавтор коррелятивного исследования, отметил, что результаты исследования открывают новую возможность улучшения лечебной тактики для пациентов с резектабельной плоскоклеточной карциномой полости рта.

По материалам www.news-medical.net