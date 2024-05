Демодекоз — эктопаразитоз, дерматологическое заболевание, вызываемое железницей угревой — микроскопическим клещем (Demodex folliculorum и Demodex brevis). Длина D. folliculorum составляет около 0,3–0,4 мм, а длина D. brevis — примерно 0,2–0,3 мм. Их жизненный цикл — около 14–16 дней. Клещ получил название железницы, поскольку поражает протоки сальных и мейбомиевых желез, а также устья волосяных фолликулов. Интересно, что демодекоз отмечают не только у людей, но и у животных, например, собак и котов. В то же время офтальмодемодекоз выявляют только у людей (Fromstein S.R. еt al., 2018)

Клещ Demodex — один из наиболее распространенных паразитов человека. Он может выявляться на коже здоровых людей (Zhong J. et al., 2019).

Демодекоз: как диагностировать?

На основании клинической картины врач-дерматолог может предположить наличие у пациента демодекоза. Так, при демодекозе кожи лица у больных наблюдаются зудящая сыпь, акне, гиперемия пораженной кожи, повышение жирности, шелушение кожи. В то же время клинический диагноз требует обязательного лабораторного подтверждения: проведения соскоба, микроскопии полученного материала и выявления клеща и его яиц.

Виды и классификация демодекоза

Демодекоз кожи может поражать кожу лица, в частности веки, область носогубных складок и подбородка, лоб и даже наружный слуховой проход. Реже выявляют демодекоз на коже груди и спины. Заболевание обусловливает развитие акне, себореи и розовых угрей (Acne rosacea).

Демодекоз глаз: наиболее распространены демодекозный блефарит и блефароконъюнктивит.

Сочетанные формы, при которых наблюдается поражение кожи лица и глаз.

Причины возникновения демодекоза

D. folliculorum и D. brevis — это два вида клещей рода демодекс, колонизирующих кожу человека. D. folliculorum выявляют в волосяных фолликулах, а D. brevis — преимущественно в сальных и мейбомиевых железах. Клещи рода Demodex могут колонизировать любой участок кожи, но наибольшее их количество определяют на коже лица. Обычно эти клещи не вызывают паталогических изменений кожи. В то же время при увеличении их количества на коже (≥5 клещей/см2) развиваются специфические поражения. По оценкам экспертов, риск заражения клещами выше у пациентов с себореей и с сухой кожей (Rodrigues-Braz D. et al., 2021). Вероятность развития демодекоза повышается с возрастом. Колонизация кожи этими клещами наблюдается у 84% населения в целом в возрасте старше 60 лет и у 100% населения старше 70 лет, но очень редко отмечается у здоровых детей в возрасте младше 16 лет (Li J. et al., 2021). По оценкам экспертов, демодекоз преимущественно развивается у лиц с ослабленным иммунитетом, тяжелыми хроническими заболеваниями. Кроме того, его часто выявляют у реципиентов трансплантатов паренхиматозных органов и пациентов, находящихся на гемодиализе. В то же время, по оценкам экспертов, демодекоз может возникать и у иммунокомпетентных пациентов педиатрического профиля (Akçınar U.G. et al., 2018).

Можно ли заразиться демодекозом?

При тесном контакте с человеком, у которого демодекоз, использовании зараженных предметов гигиены и косметики, передаётся сам клещ. В то же время, для развития заболевания — демодекоза одной колонизации недостаточно. Так, демодекоз развивается при снижении общей реактивности организма, уже имеющейся патологии кожи, иммунодефиците и т. д.

Демодекоз у детей

Демодекоз у детей развивается редко. Преимущественно патология у пациентов этой возрастной группы возникает при иммунодефиците, на фоне тяжелых соматических заболеваний. Поэтому если у ребенка отмечают симптомы демодекоза, необходимо пройти тщательное обследование у врача-педиатра.

Симптомы демодекоза

Акне

Одним из проявлений демодекоза является развитие акне.

Акне — заболевание, являющееся одной из наиболее частых причин обращения к дерматологу. Это многофакторная патология, этиология которой на сегодня до конца не изучена. Этиологические факторы включают гиперандрогению, нарушение функции сальных желез, гиперкератоз сально-волосяных протоков, закупорку устьев фолликулов, пролиферацию бактерий, таких как Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis и поражение клещами рода Demodex. В то же время демодекоз может являться не только причиной акне, но и вторичным по отношению к нему (Akçınar U.G. et al., 2018).

Розовые угри (Acne rosacea)

Розацеа — хроническое воспалительное заболевание, поражающее кожу лица. Это многофакторная болезнь, патогенез которой до конца не изучен. Одним из этиологических факторов развития розовых угрей является поражение клещами рода Demodex. Розацеа преимущественно поражает центральную часть кожи лица (щеки, подбородок, нос и центральную часть лба). Симптомы патологии включают гиперемию, пустулезную или папулезную сыпь, телеангиэктазии, а также поражение глаз (покраснение, раздражение глаз, синдром сухого глаза, повреждение роговицы вплоть до развития неоваскуляризации роговицы, перфорации и язв роговицы, приводящих к потере зрения).

По оценкам экспертов, поражение клещами Demodex (D. folliculorum и D. brevis) может как обусловливать развитие розовых угрей, так и в форме вторичного инфицирования усугублять кожные и глазные симптомы розацеа. В исследованиях показано, что количество клещей в биоптатах кожи больных с розовыми угрями выше в 5–7 раз, чем у здоровых лиц. По оценкам экспертов, тяжелые формы розацеа чаще всего связаны с колонизацией D. folliculorum. В исследованиях продемонстрировано, что клещи Demodex индуцируют развитие воспалительного цитокинового каскада, хемотаксис нейтрофилов, а полисахарид хитин, содержащийся в экзоскелете клеща, обусловливает развитие инфламмасомы. Другой патогенетический механизм может быть связан с механической блокадой волосяных фолликулов и сальных желез клещом и продуктами его жизнедеятельности, что приводит к повреждению тканей. Воспалительная реакция может усугубляться резидентными бактериями, такими как Bacillus oleronius (Rodrigues-Braz D. et al., 2021).

В исследованиях показано, что у пациентов с офтальмологической розацеа с поражением роговицы значительно повышено количество клещей D. brevis по сравнению с лицами без таких поражений (Rodrigues-Braz D. et al., 2021).

Офтальмодемодекоз

Демодекоз глаз обычно сопровождается выпадением или аномальным расположением ресниц и хроническим воспалением мейбомиевой железы, что приводит к дефициту липидов слезы, а это, в свою очередь, обусловливает развитие конъюнктивита и кератита. Также выявлена связь между колонизацией клещами рода Demodex и возникновением блефарита. Симптомы глазного демодекоза также включают нечеткость зрения, ощущение усталости и раздраженности глаз, светобоязнь (Li J. et al., 2021). Одним из симптомов поражения глаз клещом является развитие цилиндрической перхоти на ресницах (Zhong J. et al., 2019). При офтальмодемодекозе возникает дисфункция мейбомиевых желез, что зачастую приводит к развитию халязиона, в том числе рецидивирующего (Li J. et al., 2021). В исследованиях показано, что клещи Demodex выявляют у около 70% взрослых и 38% детей с рецидивирующим ячменем (халязионом). Так, ученые рекомендуют проводить исследование ресниц для выявления клещей Demodex всем пациентам с рецидивирующим ячменем, особенно при его наружной локализации, множественных поражениях и сопутствующем блефарите (Sung Y.J. et al., 2021). Эксперты подчеркивают, что демодекоз необходимо дифференцировать с рядом других офтальмологических заболеваний, например герпетическим кератитом (Fromstein S.R. et al., 2018).

Лечение при демодекозе

Лечение при демодекозе должен проводить врач-дерматолог и врач-офтальмолог (окулист) — в случае офтальмодемодекоза. Важно, чтобы терапия была комплексной, с применением как местных лекарственных средств, так и препаратов системного действия. Схема лечения при демодекозе может включать как местные, так и системные препараты.

В терапии пациентов с розацеа, в том числе ассоциированным с поражением клещами рода Demodex, широко применяют топические и системные препараты метронидазола (Forton F.M.N., 2020). Также метронидазол используют при офтальмодемодекозе.

Бензилбензоат проявляет акарицидное действие. Согласно инструкции МЗ Украины, в форме эмульсии данный препарат можно применять при демодекозе. Так, в исследованиях показана эффективность бензилбензоата в терапии пациентов с данной патологией. Бензилбензоат уменьшает плотность колонизации кожи клещами рода демодекс и способствует уменьшению выраженности клинической симптоматики (Forton F.M.N., 2020).

В ряде исследований показана эффективность применения ивермектина как в монотерапии, так и в составе комплексных схем лечения (с азелаиновой кислотой, доксициклином) при демодекозе (Forton F.M.N., 2020). Также продемонстрировано, что ивермектин проявляет не только акарицидное, но и противовоспалительное действие. Так, при местном применении 1% ивермектина отмечалось значительное уменьшение выраженности как кожных, так и глазных симптомов демодекоза, а также снижение уровня провоспалительных цитокинов: LL-37, IL-8 и TLR-2 (Rodrigues-Braz D. et al., 2021).

Перметрин проявляет акарицидное действие и способствует уменьшению выраженности эритемы и телеангиэктазии при розацеа, ассоциированной с демодекозом (Forton F.M.N., 2020).

Азелаиновая кислота представляет собой прямоцепочечную дикарбоновую кислоту. Она не проявляет токсичности, тератогенности и мутагенности. При этом азелаиновая кислота характеризуется антимикробным действием и способствует уменьшению выраженности гиперкератоза.

Препараты серы (например простая серная мазь).

Препараты, содержащие масло чайного дерева.

В комплексной терапии при офтальмодемодекозе применяют слезозамещающие препараты.

Антибактериальные препараты (например фторхинолоны, тетрациклины) применяют для эрадикации патогенной флоры как при розацеа и акне, так и при офтальмодемодекозе.

При рецидивирующем халязионе, ассоциированном с офтальмодемодекозом, может быть рекомендовано хирургическое лечение. В то же время для предупреждения рецидивов развития халязиона (ячменя) ряд экспертов рекомендует препараты, содержащие масло чайного дерева, пилокарпин и ивермектин (Sung Y.J. et al., 2021).

Как вылечить демодекоз навсегда?

При наличии характерной сыпи на лице или поражении глаз необходимо обратиться к врачу. При демодекозе нельзя заниматься самолечением. Косметические средства и процедуры у косметолога могут временно замаскировать проблему и привести к дальнейшему прогрессированию заболевания. Врач назначит обследования, возможно, порекомендует консультации смежных специалистов (иммунолога, гастроэнтеролога и др.), индивидуально подберет комплексное лечение с учетом как местных симптомов, так и общего состояния здоровья пациента. На начальной стадии демодекоза возможна только местная терапия. В то же время то, какая мазь является лучшим выбором в конкретном клиническом случае, определит врач. Для предупреждения рецидивов демодекоза может понадобиться пройти лечение по поводу сопутствующих заболеваний, курс витаминотерапии, закаливание, изменение образа жизни и гигиенических привычек. Так, зачастую необходимо выбросить все косметические средства, которыми человек пользовался в период заболевания, поскольку они в дальнейшем могут служить источником повторного заражения клещами.