Перспективно ли применение рокатинлимаба при экземе?

По оценкам экспертов, атопический дерматит, или экзему, выявляют у около 2% всего населения мира. Это хроническое воспалительное заболевание кожи. На сегодня не разработана специфическая терапия при атопическом дерматите и имеющиеся методы лечения зачастую оказываются неэффективными.

В недавнем клиническом исследовании была проанализирована эффективность лечения пациентов с экземой средней и тяжелой степени препаратом моноклональных антител рокатинлимабом. Исследование было проведено учеными из Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York).

Результаты исследования опубликованы в журнале «The Lancet».

Рокатинлимаб (KHK4083/AMG 451) — новый препарат, разработанный компанией Kyowa Kirin US Research и Институтом иммунологии Ла-Хойи в Сан-Диего (La Jolla Institute for Immunology, San Diego). Препарат представляет собой человеческие моноклональные антитела против OX40 (молекула из суперсемейства фактора некроза опухолей, принимающая участие в развитии цитокинового шторма). Рокатинлимаб ингибирует путь OX40.

Терапия моноклональными антителами в настоящее время используется при ряде болезней, таких как COVID-19 и некоторые виды рака. В настоящее время ведутся исследования влияния таких препаратов на течение других заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Рокатинлимаб способствует уменьшению количества экспрессирующих OX40 Т-клеток в организме и, таким образом, выраженности воспалительного процесса, тяжести экземы и площади поражений.

В исследовании было показано, что у пациентов, получавших лечение рокатинлимабом, уменьшение выраженности симптомов экземы отмечалось на протяжении не менее 18 нед после прекращения терапии.

Тяжесть течения экземы оценивали при помощи Индекса площади и тяжести экземы (Eczema Area and Severity Index — EASI).

Профессор Эмма Гуттман (Emma Guttman), заведующая Департаментом дерматологии Кимберли и Эрик Дж. Уолдман (Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology), а также директор Центра передового опыта в области экземы (Center of Excellence in Eczema) и Лаборатории воспалительных кожных заболеваний в Медицинской школе Икана на горе Синай (Laboratory of Inflammatory Skin Diseases at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai), объяснила, что по сравнению с плацебо препарат способствовал значительному уменьшению выраженности симптомов атопического дерматита. Э. Гуттман рассказала, что лекарственное средство ингибирует активированные Т-клетки, а также оказывает влияние на уровень Т-регуляторных клеток.

Исследователи объяснили, что наиболее часто регистрируемыми побочными эффектами в группе рокатинлимаба были лихорадка, назофарингит, озноб, головная боль, стоматит и тошнота.

Э. Гуттман подчеркнула, что на сегодня начата ІІІ фаза клинических исследований рокатинлимаба. По ее мнению, в случае получения положительных результатов препарат может стать доступным в клинической практике через 3–4 года. Она также рассказала, что планируются исследования эффективности данного лекарственного средства у подростков с экземой.

Как объяснил Питер Лио (Peter Lio), клинический доцент дерматологии и педиатрии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго (Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago), важно то, что препарат не только уменьшает выраженность симптомов экземы в период лечения, но и оказывает ремитирующий эффект.

По материалам www.medicalnewstoday.com