Патологические изменения кожи зимой: рассказывает дерматолог

Кожа — самый большой орган в организме. Основная функция кожи — барьерная.

Воздействие низких температур и снижение влажности воздуха могут обусловливать развитие или обострение ряда дерматологических заболеваний. К ним относятся экзема, обморожение, феномен Рейно, холодовая крапивница и холодовой панникулит.

Так при каких симптомах следует обратиться к дерматологу?

Экзема

Экзема — это воспалительное заболевание кожи. Основные симптомы — это сухость кожи и зуд, трещины и шелушение, развитие которых может быть спровоцировано воздействием мыла и моющих средств, различных аллергенов, гормональными изменениями и кожными инфекциями. Существует множество типов экземы.

Астеатотическую экзему, также известную как зимний зуд, часто отмечают у лиц пожилого возраста. При воздействии низких температур может развиваться сухость кожи, щелушение и даже появление трещин и очагов воспаления. Выраженная сухость кожи может привести к возникновению зуда и расчесыванию. При нарушении целостности кожи повышается риск инфицирования. Поражения обычно локализуются на голенях, но сыпь может возникать на любом участке кожи, например на туловище, кистях рук. Для профилактики развития сухости кожи рекомендуется применять средства для ее увлажнения. При этом лосьоны на водной основе могут усилить сухость кожи, поэтому рекомендуется наносить увлажняющие средства с высоким содержанием жиров, такие как вазелин, минеральное масло на влажную кожу. Также при экземе применяют специально разработанные гипоаллергенные увлажняющие средства без ароматизаторов. Кроме того, доступны гипоаллергенные и увлажняющие средства против зуда, созданные специально для лечения пациентов с экземой. Экзему часто диагностируют у младенцев, в то же время одна из форм поражает людей в возрасте 60 лет и старше. Также при экземе эксперты рекомендуют заменить прием горячих ванн на теплый душ, перейти на более мягкое мыло и использовать комнатный увлажнитель воздуха при низкой влажности воздуха в помещении. Если зуд и сухость кожи сохраняются, несмотря на выполнение вышеперечисленных рекомендаций, следует обратиться за консультацией к дерматологу. Врач может порекомендовать применение лекарственных средств топического действия, содержащих глюкокортикостероиды.

Ознобление и обморожение

Ознобление, или pernio, представляет собой небольшие зудящие пятна и болезненную припухлость кожи, которые развиваются под воздействием низких температур и высокой влажности. Наиболее часто поражаются пальцы рук, ног, уши и лицо. Плохое кровообращение, сужение кровеносных сосудов, аутоиммунные заболевания в анамнезе и недостаточная масса тела обусловливают повышение риска развития ознобления. При обморожении пораженные участки кожи болезненны, зудят, опухают и приобретают оттенок от голубоватого до пурпурного. В тяжелых случаях могут появиться волдыри и язвы. В большинстве случаев это состояние имеет тенденцию спонтанно разрешаться в течение 1–3 нед. Эксперты рекомендуют защищать пораженные участки от воздействия холода. Если чувствительная область начинает покрываться волдырями или развивается лихорадка, мышечная боль и озноб, следует обратиться к дерматологу или семейному врачу. Псевдообморожения, также известные как «COVID-пальцы», могут быть вызваны инфекцией COVID-19. Псевдообморожения, связанные с COVID-19, напоминают сыпь при обморожениях — болезненные узелки от красного до синего цвета на пальцах ног, — но их развитие не связано с воздействием низких температур.

Феномен Рейно

При феномене Рейно развивается значительное сужение кровеносных сосудов в пальцах рук и ног при воздействии холода. Пальцы на холоде краснеют либо становятся синюшными, при согревании развивается выраженная гиперемия. Пораженные участки также могут быть онемевшими или болезненными, а в тяжелых случаях могут образовываться язвы. При феномене Рейно необходимо избегать воздействия холода, надевать несколько слоев одежды, теплые перчатки и утепленную обувь. Также эксперты рекомендуют воздержаться от употребления кофеина и применения противоотечных средств, так как они могут вызвать большее сужение кровеносных сосудов. При длительной персистенции симптомов, их рецидивах, следует обратиться к семейному врачу или дерматологу. Так, феномен Рейно также может быть проявлением системного заболевания, включая рак, инфекционные заболевания или травмы.

Холодовая крапивница

Холодовая крапивница — это кожная сыпь, которую, как полагают эксперты, вызывает аутоиммунная реакция, приводящая к высвобождению провоспалительных цитокинов, включая гистамин. При данной патологии в случае воздействия низких температур развиваются красноватые, зудящие волдыри, припухлость кожи. Обычно холодовая крапивница разрешается в течение 2 ч и рецидивирует при повторном воздействии холода. Иногда при этом заболевании возникают также и другие симптомы, включая головную боль, озноб, одышку, боль в животе и диарею. Для диагностики холодовой крапивницы используют тест с кубиком льда. Так, на участок кожи на 5 мин помещается кубик льда. При холодовой крапивнице в течение 5–15 мин развивается зуд и отек кожи. Эксперты рекомендуют лицам с холодовой крапивницей избегать воздействия низких температур и применять безрецептурные антигистаминные средства. Важно, что лицам с данной патологией опасно купаться в холодной воде, так как это может привести к потере сознания и утоплению.

Холодовой панникулит

Холодовой панникулит проявляется развитием гиперемированных болезненных узелков на коже, возникает через 12–72 ч после воздействия холода. Эта патология может развиваться даже у детей после употребления в пищу мороженого, а также у взрослых пациентов после криотерапии (например проводимой при ревматоидном артрите или для ускорения восстановления после тренировок у спортсменов). Холодовой панникулит чаще выявляют у детей. При развитии этого заболевания следует избегать переохлаждения и прямого контакта с замороженными продуктами. В случае устойчивых, длительно персистирующих симптомов, следует обратиться к врачу.

По материалам www.medicalxpress.com