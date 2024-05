В недавнем метаанализе клинических исследований, проведенном учеными из Университетского колледжа Лондона (University College London), было показано, что одиночество может обусловливать развитие перинатальной депрессии — депрессии у беременных и молодых матерей.

Исследователи подчеркнули, что персоналу, работающему с будущими матерями в дородовых классах и консультациях, следует осознавать роль одиночества в развитии нарушений психического здоровья женщин. Будущих матерей следует поощрять к расширению и поддержанию социальных связей.

Результаты обзора были опубликованы в журнале «BMC Psychiatry».

В метаанализ вошли 27 исследований, включивших 537 женщин.

Ведущий автор доктор Кэтрин Адлингтон (Katherine Adlington) объяснила, что в исследовании было выявлено, что одиночество играет центральную роль в переживаниях беременных и молодых матерей и связано с возникновением депрессии. Она рассказала, что рождение ребенка — это период значительных изменений в жизни, который может включать потерю существующих социальных связей, например, с коллегами по работе, сужение круга общения. Доктор К. Адлингтон подчеркнула, что одиночество является основным фактором риска развития нарушений психического здоровья у беременных и молодых матерей.

По оценкам экспертов, депрессию выявляют у каждой шестой беременной и каждой пятой женщины в течение первых 3 мес после родов. Это состояние оказывает неблагоприятное воздействие на качество жизни не только женщины, но и всей семьи, а также может негативно отразиться на когнитивных способностях и эмоциональном развитии ребенка.

Причины одиночества в период беременности и после родов включают стигматизацию, самоизоляцию, эмоциональную изоляцию и отсутствие достаточной поддержки окружающих. Многие женщины сообщали о страхе осуждения как «плохой матери». Некоторые беременные и молодые матери испытывали стигматизацию в связи с психическим здоровьем, что приводило к самоизоляции, замкнутости и тому, что они скрывали симптомы психического нездоровья. Многие женщины также сообщали о внезапном ощущении эмоционального отчуждения после рождения ребенка, а также о несоответствии между ожидаемой и фактической поддержкой, оказываемой их партнером, семьей и обществом в целом. При этом воздействие этих факторов было более выражено у лиц с низким социальным статусом.

В то же время значительная часть участниц исследования отметила, что понимание со стороны медицинских работников способствует уменьшению выраженности ощущения одиночества. При этом было отмечено, что поддержка других матерей с опытом перинатальной депрессии также была полезной, но только в том случае, если у них были похожие истории, которыми они могли поделиться. Общение же с благополучными матерями, у которых нет похожих проблем, обусловливало усугубление чувства одиночества.

Старший автор исследования профессор Соня Джонсон (Sonia Johnson) является соруководителем Сети одиночества и социальной изоляции в области психического здоровья в Университетском колледже Лондона (Loneliness and Social Isolation in Mental Health Network at UCL). Она объяснила, что важно разъяснять беременным влияние одиночества на их психическое здоровье и то, что испытывать чувство одиночества нормально. Также С. Джонсон подчеркнула важность для женщин поддержки партнеров, семьи и других матерей, а также психологической помощи беременным и молодым матерям со стороны медицинских работников.

По материалам www.medicalxpress.com