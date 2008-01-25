Европейский альянс ассоциаций ревматологов (European Alliance of Associations for Rheumatology — EULAR) опубликовал обновленные критерии классификации антифосфолипидного синдрома.

Антифосфолипидный синдром (АФС) — системное аутоиммунное заболевание, связанное с персистирующими антифосфолипидными антителами (АФЛ). АФС может привести к тромбозам и осложнению беременности, а также нетромботическим осложнениям, таким как поражение сердечного клапана.

Классификация важна, чтобы помочь идентифицировать людей, которые примут участие в исследованиях, и гарантирует, что схожие болезненные состояния будут включены и сравнены в исследованиях.

Эта классификация отличается от инструментов, которые помогают врачам установить диагноз.

Критерии классификации АФС в последний раз пересматривались в 2006 г., но с тех пор понимание этого заболевания изменилось. EULAR и Американский колледж ревматологии (American College of Rheumatology — ACR) совместно работали над разработкой новой системы классификации АФС, основанной на современном понимании болезни.

Новые критерии были опубликованы в журнале «Annals of the Rheumatic Diseases».

После сокращений и пересмотров обновленная классификация определяет критерий включения: как минимум 1 положительный тест на АФЛ в течение 3 лет с момента выявления клинического критерия, связанного с АФА. Далее следует набор взвешенных критериев, каждый из которых оценивается в 1–7 баллов. Критерии сгруппированы в 6 клинических и 2 лабораторные области.

Клиническими областями являются макрососудистая венозная тромбоэмболия, макрососудистый артериальный тромбоз, микрососудистая, акушерская, сердечная клапанная тромбоэмболия и гематология. Лабораторные области включают анализы и тесты на антитела для повышения специфичности критериев. Пациенты, набравшие не менее 3 баллов по каждому из клинических и лабораторных показателей, классифицируются как имеющие АФС.

Новые критерии классификации были протестированы на потенциальных случаях АФС, и в результатах установлена хорошая чувствительность и специфичность. Фактически специфичность новой системы классификации составила 99% по сравнению с 86%, достигнутыми при использовании первоначальных критериев 2006 г. Это важно, поскольку для обеспечения единообразия клинических исследований необходима очень высокая специфичность, критерии классификации основаны на стандартизированных и строгих определениях.

Эксперты EULAR предполагают, что эти новые классификационные критерии будут способствовать проведению высококачественных эпидемиологических исследований со стратификацией риска, которые в конечном итоге приведут к разработке более совершенных методов терапии АФС.

По материалам www.medicalxpress.com