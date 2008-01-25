Новое руководство Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (European Academy of Allergy and Clinical Immunology — EAACI) рекомендует омализумаб в качестве дополнительной терапии для пациентов в возрасте 12–17 лет с хронической спонтанной крапивницей (ХСК), которая недостаточно поддается лечению антигистаминными препаратами.

Терапия первой линии пациентов с ХСК включает высокие дозы антигистаминных препаратов второго поколения. Если этого лечения окажется недостаточно, омализумаб станет препаратом второй линии.

Как указывает Панида Сриарун, доктор медицины (Panida Sriaroon, MD), медицинский директор клиники пищевой аллергии в Детской больнице Джона Хопкинса, Санкт-Петербург, Флорида (Food Allergy Clinic at Johns Hopkins All Children’s Hospital, St. Petersburg, Florida), при лечении ХСК, в случае если более высокие дозы антигистаминных препаратов не приносят облегчения, возможно применение средств с противовоспалительным эффектом. Однако они не позволяют устранить проблему полностью, а лишь улучшают самочувствие пациента, чтобы он мог вернуться к работе или учебе. В конечном счете некоторые больные переходят на прием других препаратов.

Омализумаб, единственный биологический препарат, одобренный Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения ХСК у пациентов в возрасте 12 лет и старше, связывается с Fc-областью свободного иммуноглобулина E (IgE) и предотвращает дальнейшее связывание IgE с FcεR1, рецептором с высокой аффинностью к базофилам и тучным клеткам.

Наиболее значимым преимуществом омализумаба является удобство его применения. Биопрепарат вводится инъекционно в клинике или на дому 1 раз в месяц.

Обзор руководства

В новом руководстве EAACI предлагает ключевую научно обоснованную информацию по практическим вопросам, касающимся использования омализумаба при ХСК, включая следующее: определение клинического ответа на омализумаб; когда оценивать ответ; как справиться с анафилаксией при применении омализумаба; как управлять инфекциями и вакцинацией при применении омализумаба.

Исходя из текущего уровня доказательств, руководство условно рекомендует омализумаб в дозе 150 мг каждые 4 нед для взрослых и подростков в возрасте 12–17 лет с ХСК, резистентной к терапии антигистаминными препаратами. Авторы рекомендаций предполагают, что такой режим может снизить активность заболевания, улучшить качество жизни и свести к минимуму необходимость в препаратах экстренного назначения.

В руководстве настоятельно рекомендуется применять омализумаб в дозе 300 мг каждые 4 нед как средство для снижения активности заболевания, измеряемой по шкале активности крапивницы и шкале тяжести зуда. Хотя омализумаб имеет хороший профиль безопасности в обеих дозах, в руководстве рекомендуется периодический мониторинг побочных эффектов, связанных с приемом лекарственных препаратов, у подростков.

П. Сриарун отмечает, что по-прежнему существует несколько вопросов относительно применения омализумаба у подростков и взрослых с ХСК, резистентной к терапии антигистаминными препаратами.

Один из этих вопросов касается того, как долго следует продолжать терапию омализумабом. Например, если пациент пробно применяет омализумаб и в течение 6 мес отсутствует клинический ответ, неизвестно, необходимо ли прекратить лечение омализумабом или продолжать еще 6 мес. С другой стороны, если пациент хорошо реагирует на омализумаб, что проявляется значительным улучшением качества жизни и отсутствием потребности в применении дополнительных препаратов или лекарственных средств экстренного назначения, неизвестно, когда нужно прекращать курс лечения.

Анна Вулфсон, доктор медицины (Anna Wolfson, MD), аллерголог-иммунолог из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital), Бостон, Массачусетс, отмечает, что новое руководство, вероятно, окажется полезным для врачей в качестве научно обоснованного ресурса, предназначенного специально для педиатрической популяции.

Однако остается еще много вопросов относительно терапии омализумабом, в частности отсутствуют критерии, по которым можно было бы предположить эффективность его применения у конкретного пациента. Также на данный момент недостаточно информации об альтернативных режимах дозирования.

Кроме того, А. Вулфсон указывает на необходимость дальнейшей разработки клинических рекомендаций относительно того, когда и по каким критериям пациентам можно снижать дозу омализумаба.

Айкатерини Анагносту, доктор медицины (Aikaterini Anagnostou, MD), директор программы пищевой иммунотерапии в Детской больнице Техаса (Food Immunotherapy Program at Texas Children’s Hospital), Хьюстон, Техас, акцентирует внимание на недостаточном количестве данных по долгосрочной эффективности и безопасности применения омализумаба в педиатрической популяции с ХСК. Также требуется изучение продолжительности лечения и роли различных долгосрочных схем применения препарата, влияния расы и этнической принадлежности на эффективность и безопасность омализумаба.

По материалам www.medscape.com