Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииСоотношение углеводов и жиров: когнитивное здоровье пожилых людей

Соотношение углеводов и жиров: когнитивное здоровье пожилых людей

Опубликовано  23.06.2023

Влияние компонентов рациона питания на когнитивное здоровье всегда изучалось довольно широко. Несмотря на хорошо задокументированную взаимосвязь между рационом питания и когнитивным здоровьем, данные о влиянии каждого из компонентов рациона питания на когнитивное здоровье ограничены.

Результаты исследования, опубликованные в журнале «Current Developments in Nutrition», указывают на тот факт, что низкое соотношение углеводов и жиров в рационе питания является полезным для когнитивного здоровья лиц пожилого возраста, у которых отмечается риск развития деменции.

Финское исследование гериатрических вмешательств для предотвращения когнитивных нарушений и инвалидности (The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER)) является многоцентровым рандомизированным контролируемым исследованием с участием лиц пожилого возраста без выраженных нарушений когнитивной функции.

В этом исследовании проанализированы данные участников с повышенным риском развития деменции.

Самостоятельно собранные участниками исследования за 3 дня записи об употребляемых ими продуктах питания составляли самоотчет об их диете.

Также исследователи провели ряд нейропсихологических тестов по оценке памяти, исполнительных функций и скорости обработки информации исследуемых лиц пожилого возраста. Указанные тесты использовались для оценки общей когнитивной функции как основного показателя эффективности.

Соотношение углеводов и жиров использовалось в качестве первичной прогностической переменной, его сравнивали с употреблением углеводов и жиров по отдельности.

Вторичными прогностическими переменными были употребление белков и соотношение насыщенных жиров к общему количеству жира.

В исследование включили 1251 участника, для которых получены исходные данные о рационе питания и общей когнитивной функции.

В ходе анализа полученных результатов установлена значимая корреляция между показателями общей когнитивной функции, самоотчетом об употреблении углеводов, жиров и соотношением углеводы/жиры.

Употребление углеводов и соотношение углеводы/жиры обусловливали отрицательную взаимосвязь с общей когнитивной функцией, а употребление жиров — положительную взаимосвязь.

Эти взаимосвязи более выражены в нейропсихологических тестах памяти, что подчеркивает значимость состава рациона питания при болезни Альцгеймера.

Значимой взаимосвязи между употреблением белка и общей когнитивной функцией не выявлено.

Соотношение насыщенных жиров к общему количеству жира продемонстрировало нелинейную взаимосвязь с общей когнитивной функцией.

Как отмечают исследователи, в будущем необходимо проведение дальнейших высококачественных рандомизированных контролируемых исследований, чтобы выяснить, может ли снижение содержания углеводов или увеличение содержания жиров в рационе питания улучшить когнитивную функцию.

По материалам news-medical.net

Опубликовано  23.06.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости