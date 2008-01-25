Соотношение углеводов и жиров: когнитивное здоровье пожилых людей
Влияние компонентов рациона питания на когнитивное здоровье всегда изучалось довольно широко. Несмотря на хорошо задокументированную взаимосвязь между рационом питания и когнитивным здоровьем, данные о влиянии каждого из компонентов рациона питания на когнитивное здоровье ограничены.
Результаты исследования, опубликованные в журнале «Current Developments in Nutrition», указывают на тот факт, что низкое соотношение углеводов и жиров в рационе питания является полезным для когнитивного здоровья лиц пожилого возраста, у которых отмечается риск развития деменции.
Финское исследование гериатрических вмешательств для предотвращения когнитивных нарушений и инвалидности (The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER)) является многоцентровым рандомизированным контролируемым исследованием с участием лиц пожилого возраста без выраженных нарушений когнитивной функции.
В этом исследовании проанализированы данные участников с повышенным риском развития деменции.
Самостоятельно собранные участниками исследования за 3 дня записи об употребляемых ими продуктах питания составляли самоотчет об их диете.
Также исследователи провели ряд нейропсихологических тестов по оценке памяти, исполнительных функций и скорости обработки информации исследуемых лиц пожилого возраста. Указанные тесты использовались для оценки общей когнитивной функции как основного показателя эффективности.
Соотношение углеводов и жиров использовалось в качестве первичной прогностической переменной, его сравнивали с употреблением углеводов и жиров по отдельности.
Вторичными прогностическими переменными были употребление белков и соотношение насыщенных жиров к общему количеству жира.
В исследование включили 1251 участника, для которых получены исходные данные о рационе питания и общей когнитивной функции.
В ходе анализа полученных результатов установлена значимая корреляция между показателями общей когнитивной функции, самоотчетом об употреблении углеводов, жиров и соотношением углеводы/жиры.
Употребление углеводов и соотношение углеводы/жиры обусловливали отрицательную взаимосвязь с общей когнитивной функцией, а употребление жиров — положительную взаимосвязь.
Эти взаимосвязи более выражены в нейропсихологических тестах памяти, что подчеркивает значимость состава рациона питания при болезни Альцгеймера.
Значимой взаимосвязи между употреблением белка и общей когнитивной функцией не выявлено.
Соотношение насыщенных жиров к общему количеству жира продемонстрировало нелинейную взаимосвязь с общей когнитивной функцией.
Как отмечают исследователи, в будущем необходимо проведение дальнейших высококачественных рандомизированных контролируемых исследований, чтобы выяснить, может ли снижение содержания углеводов или увеличение содержания жиров в рационе питания улучшить когнитивную функцию.
По материалам news-medical.net
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