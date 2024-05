Пока Европа готовится насладиться относительно свободным, с точки зрения пандемических ограничений, летом, британцы получают довольно тревожные данные в связи с рас­пространением дельта-варианта (B.1.617.2). Так, несмотря на вакцинацию 77% населения первой дозой, количество новых случаев COVID-19 растет, так что 7-дневное среднее количество подтвержденных случаев (45,8 на 100 тыс. человек) по состоянию на 8 июня по сравнению с предыдущим 7-дневным периодом увеличилось на 60% (летальных исходов — на 67%). Отсюда — решение сократить время между двумя инъекциями до 8 нед по сравнению с 12 нед, как было ранее, а также активизация обсуждения обязательности прививок. Одна из украинских лабораторий также делится наблюдениями об уровне антител после прививок.

Фактически, в Великобритании выделяют 2 компонента эпидемии: первый, вызванный альфа-вирусом, идет на спад благодаря активной кампании вакцинации, другой, связанный с дельта-вариантом, неуклонно растет с середины мая. С недавних пор дельта (индийский) вариант стал доминирующим в Великобритании, где генетическую последовательность вируса определяют в 60–70% случаев. На последней неделе с доступными данными (17–23 мая), на него приходился 61% «секвенированных» случаев COVID-19. В США также выразили обеспокоенность в связи с распространением нового варианта: «США должны вакцинировать больше людей, прежде чем дельта-вариант станет доминирующим», — заявил 8 июня Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). В стране первую дозу получили 64% населения, но и секвенирование проводят всего в 6% случаев COVID-19, сообщают новостные агентства. Появляющиеся данные о снижении эффективности вакцин в отношении дельта-варианта активизируют обсуждение необходимости бустерных доз и даже обязательной вакцинации «в школах, колледжах/университетах и ​​на предприятиях» (Gostin L.O. et al., 2021; Talbot T.R., 2021). Между тем, в ситуации, которая складывается с охватом прививками против COVID-19 в нашей стране, появление варианта с большей трансмиссивностью (подобно альфа (B.1.1.7) — британскому) и устойчивостью к антителам (как бета (B.1.351) — южно-африканский) может быть особенно разрушительным.

Антитела после первой и второй доз

Пациенты, получившие одну дозу вакцин, по-видимому, намного восприимчивее к SARS-CoV-2, чем привитые полностью. В подтверждение этому появляются все новые и новые данные. Так, 3 июня «The Lancet» опуб­ликовал результаты анализа нейтрализации, выполненного британскими исследователями с использованием сыворотки вакцинированных «Pfizer»/«BioNTech» (Wall Е.C. et al., 2021). Они зафиксировали снижение уровня нейтрализующих антител по отношению к дельта-варианту (B.1.617.2) в 5,8 раз по сравнению с диким типом (95% доверительный интервал (ДИ) 5,0–6,9), подобно южно-африканскому (B.1.351) — в 4,9 раза больше, чем к британскому B.1.1.7 — в 2,6 раза. Через 8–16 нед после получения второй дозы интенсивность нейтрализации снижалась по отношению ко всем вариантам, но только по отношению к индийскому и южно-африканскому у некоторых испытуемых она снижалась до практически неопределяемых значений. Однако особое беспокойство вызывает низкий уровень нейтрализующих антител после первой дозы. Низкие значения (<40 ингибирующей концентрации-50 (IC50)) против дикого типа отмечали только у 39 (21%) из 186 образцов, тогда как против британского (B.1.1.7) — 50%, южно-африканского (B.1.351) — 75% и индийского (B.1.617.2) — 68%.

Также преимущественно как низкий был определен уровень нейтрализующих антител после введения одной дозы CoviShield от «AstraZeneca» у ранее не болевших COVID-19 сотрудников одной из украинских компаний. Так, по сообщению заведующего клинико-диагностической лабораторией «Инвитро» Павла Набоки, уровень нейтрализующих (защитных) антител класса G (IgG) к S-белку вируса SARS-CoV-2 определяли перед вакцинацией, а также спустя 1 и 3 мес после нее. При этом данный показатель после вакцинации у сотрудников с COVID-19 в анамнезе может считаться средним, а у части ранее не болевших — даже низким, в особенности через 3 мес после введения. Полученные данные свидетельствуют об обязательности введения второй дозы: «Те, кто привились в марте, обязательно должны получить вторую дозу вакцины в июне, чтобы не допустить снижения уровня защитных антител», — подчеркнул П. Набока.

Эффективность вакцинации

Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England — PHE) регулярно публикует свежие популяционные данные об эффективности вакцинопрофилактики COVID-19, которые теперь представлены и в виде препринта научной статьи (Bernal J.L. et al., 2021). Эффективность первой дозы вакцин, по заключению авторов, в отношении дельта-варианта снижена на 20%, обеих доз — осталась практически без изменений. Предполагаемая эффективность однократной дозы любой вакцины против симптоматического заболевания, вызванного B.1.617.2, составляет примерно 33%, обеих доз BNT162b2 — около 88%, ChAdOx1 — примерно 60%.

Клеточный иммунитет и разные вакцины

Вакцины против COVID-19 могут вызвать образование не только нейтрализующих антител, но и SARS-CoV-2-специфических CD4+ и CD8+ Т-клеточных ответов. Было показано, что вакцинация различными вакцинами, включая мРНК и векторные, вызывает SARS-CoV-2-специфические CD4+ и CD8+ Т-клеточные ответы (рисунок). В принципе, избежать ответа Т-клеток труднее, чем ответа нейтрализующего антитела, потому что множественные эпитопы Т-клеток разбросаны по вирусным белкам, тогда как нейтрализующие антитела нацелены на узкую область вирусного белка (Noh J.Y. et al., 2021). Проанализировав SARS-CoV-2-специфические CD4+ и CD8+ Т-клеточные ответы выздоравливающих от COVID-19 в отношении как дикого, так и вызывающих обеспокоенность вариантов вируса, исследователи не нашли существенных отличий (Tarke A. et al., 2021).

РИСУНОК Клеточный иммунитет против SARS-CoV-2 может компенсировать снижение нейтрализующей активности антител в отношении вариантов вируса (по Noh J.Y. et al., 2021)

Более того, в основополагающей обзорной статье, посвященной клеточному иммунитету при COVID-19, представлены факты, позволяющие предположить более значимую роль клеточного по сравнению с гуморальным иммунным ответом (Bertoletti A. et al., 2021). Так, имеются данные об устойчивом Т-клеточном ответе SARS-CoV-2 в отсутствие антител у некоторых пациентов с COVID-19 легкой степени тяжести, успешно контролировавших инфекцию. В то же время об обратной ситуации (контроль инфекции только путем индукции гуморального ответа в отсутствие выявляемых Т-клеток SARS-CoV-2) никогда не сообщали. Напротив, у пациентов с тяжелым течением COVID-19 выявляют высокие титры антител (даже нейтрализующих).

При этом образование спайк-специфических CD4 и CD8 T-клеток вызывают как мРНК («Pfizer»/«BioNTech» и «Moderna» — mRNA), так и векторные («AstraZeneca», «CanSino» и Gamaleya) (Noh J.Y. et al., 2021), а также инактивированная вакцина от «Sinovac» (Bueno S.M. et al., 2021).

Но потенциал иммунного ускользания — только одна сторона этого сравнительно нового варианта. Вирусологи и эпидемиологи не менее сильно озабочены его повышенной способностью к распространению. По данным, полученным в Англии с мая, он существенно более заразен, чем альфа-вариант, который и сам по себе обладал усиленной трансмиссивностью по сравнению с исходным вирусом. Частота «вторичных атак», то есть заражения, должна быть как минимум на 50% выше, чем у альфа-варианта. Существуют не менее тревожные предварительные данные о степени тяжести заболевания у неимунных лиц. В любом случае потребность нарастить усилия по охвату вакцинацией с появлением дельта-варианта намного возросла.

По материалам www.cnbc.com; coronavirus.data.gov.uk; covid.cdc.gov; academic.oup.com