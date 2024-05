Контрацепция по требованию для мужчин: миф или реальность?

В недавнем исследовании, проведенном на мышиной модели, показана эффективность нового контрацептива по требованию для мужчин.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Nature Communications».

По оценкам экспертов, около 50% всех беременностей в мире являются незапланированными. При этом доля незапланированных беременностей наиболее высока среди подростков.

Старший научный сотрудник Лонни Левин (Lonny Levin), профессор фармакологии в клинике общественного здоровья Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, рассказал, что противозачаточный эффект развивается через 30 мин после введения исследуемого препарата и сохраняется на протяжении 2 ч. В дальнейшем наблюдалось полное восстановление фертильности. При этом лекарственное средство не оказывало влияния на сексуальное поведение мышей.

Механизм действия препарата основан на ингибировании фермента — растворимой аденилатциклазы (soluble adenylyl cyclase — sAC), необходимого для поддержания нормальной подвижности сперматозоидов.

Л. Левин объяснил, что в случае генетической мутации, вызывающей дефект фермента растворимой аденилатциклазы, у мужчин наблюдается стойкое бесплодие.

Кристофер Линдси (Christopher Lindsey), руководитель программы в Национальном институте детского здоровья и развития человека США (U.S. National Institute for Child Health and Human Development), участвовавшем в финансировании исследования, объяснил, что необходимы дальнейшие исследования с участием людей. По его словам, в отличии от гормональных противозачаточных средств, преимущество данного препарата заключается в том, что нет необходимости принимать его регулярно для достижения противозачаточного эффекта.

Л. Левин рассказал, что при длительном ингибировании фермента растворимой аденилатциклазы (на протяжении месяцев и лет) повышается риск образования камней в почках.

Также он подчеркнул необходимость дальнейших исследований с участием людей для определения эффективности и безопасности применения ингибиторов растворимой аденилатциклазы в качестве противозачаточного средства по требованию для мужчин. Л. Левин отметил, что, вероятно, клинические исследования данного препарата будут начаты в ближайшие 2–3 года.

