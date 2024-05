В недавнем исследовании показано, что ежедневное употребление двух и более чашек кофе обусловливает повышение риска развития летального исхода, связанного с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, более чем на 100% у лиц с тяжелой артериальной гипертензией. В исследовании эта патология оценивалась как тяжелая при уровне артериального давления 160/100 мм рт.ст. и выше.

В исследование вошли более 18 570 участников в возрасте 40–79 лет на момент включения. 35% участников были мужчинами, 65% — женщинами. Период наблюдения составил 19 лет.

Также в исследовании показано, что ежедневное употребление одной чашки кофе либо любого объема зеленого чая не повышает риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с любым уровнем артериального давления, несмотря на то, что оба напитка содержат кофеин.

Кроме того, продемонстрировано, что большее количество кофе преимущественно употребляли лица более молодого возраста, курящие, включающие в рацион меньше овощей, имеющие более высокий уровень холестерина и более низкий уровень систолического артериального давления по сравнению с участниками, выпивающими меньше кофе.

По данным Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA), чашка зеленого или черного чая объемом около 250 мл содержит 30–50 мг кофеина, а чашка кофе объемом около 250 мл — 80–100 мг кофеина.

Ранее в исследованиях было показано, что употребление одной чашки кофе в день может способствовать снижению риска развития летального исхода вследствие сердечно-сосудистых событий.

Кроме того, показано, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития ряда хронических заболеваний, включая сахарный диабет II типа, некоторые виды рака, депрессию, нарушения аппетита. Избыточное употребление данного напитка обусловливает развитие беспокойства, тахикардии, нарушений сна.

Старший автор исследования — Хироясу Исо (Hiroyasu Iso), доктор медицины, магистр здравоохранения, директор Института исследований глобальной политики в области здравоохранения (Institute for Global Health Policy Research), Бюро международного сотрудничества в области здравоохранения (Bureau of International Health Cooperation), Национального центра глобального здравоохранения и медицины в Токио (National Center for Global Health and Medicine in Tokyo), Япония, и почетный профессор Университета Осаки (Osaka University). Он объяснил, что целью исследования было определение влияния зеленого чая и кофе на риск развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с артериальной гипертензией. Х. Исо подчеркнул, что лицам с повышенным артериальным давлением следует избегать чрезмерного употребления кофе.

Ранее в исследованиях не анализировали связь между употреблением зеленого чая и риском летального исхода, связанного с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Польза зеленого чая, вероятно, объясняется содержанием микроэлементов и полифенолов, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Интересно, что употребление кофе потенциально может способствовать снижению риска развития артериальной гипертензии у населения в целом. Однако этот напиток обусловливает повышение артериального давления у лиц с артериальной гипертензией.

Исследователи подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования влияния употребления кофе и зеленого чая на здоровье пациентов с повышенным артериальным давлением.

Результаты исследования опубликованы в издании «Journal of the American Heart Association».

По материалам www.medicalxpress.com, www.ahajournals.org