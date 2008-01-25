Кардиомиопатия у детей: этиология — ключ к эффективному лечению
В журнале «Circulation» опубликовано заявление Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), в котором эксперты подчеркнули: лечение детей с кардиомиопатией должно быть персонализированным. Так, они рекомендуют при выборе терапии учитывать этиологию, симптомы и прогрессирование заболевания у каждого ребенка.
Кардиомиопатия — это заболевание сердечной мышцы, ведущее к нарушению насосной функции сердца, развитию сердечной недостаточности и повышению риска летального исхода.
Существует несколько типов кардиомиопатии, и все они являются редкими, но опасными для жизни состояниями.
По данным популяционных исследований, проведенных в США, Финляндии и Австралии, кардиомиопатия диагностируется у 1 из 100 000 детей.
Стивен Э. Липшульц (Steven E. Lipshultz), доктор медицинских наук, FAHA, председатель рабочей группы по написанию заявления, отметил, что кардиомиопатии у детей могут иметь такие же названия, что и у взрослых, однако они часто имеют разные причины и факторы риска, пути прогрессирования и исходы. С.Э. Липшульц — профессор кафедры педиатрии, а ранее заведовал кафедрой педиатрии в Школе медицины и биомедицинских наук Джейкобса в Университете Буффало (University at Buffalo’s Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences), Нью-Йорк.
Во многих случаях этиология кардиомиопатии у детей связана с генетическими аномалиями, а не с сахарным диабетом II типа, алкоголизмом, длительным повышенным артериальным давлением или семейным анамнезом, как у взрослых.
Симптомы кардиомиопатии у детей могут включать:
- затрудненное дыхание;
- учащенное сердцебиение;
- обмороки при физической нагрузке;
- отеки нижних конечностей, живота;
- вздутие шейных вен;
- симптомы сердечной недостаточности (одышка, нарушение роста, повышенное потоотделение, снижение артериального давления, усталость).
Дилатационная кардиомиопатия характеризуется расширением полостей сердца и снижением насосной функции сердца.
Гипертрофическая кардиомиопатия характеризуется утолщением и повышенной жесткостью сердечной мышцы, что затрудняет расслабление сердца в период диастолы и заполнение сердечных камер кровью.
Рестриктивная кардиомиопатия — это редкая форма заболевания сердечной мышцы, при которой ригидность сердечной мышцы не позволяет камерам желудочков нормально наполняться кровью и снижает насосную функцию сердца.
Кардиомиопатии у детей могут быть диагностированы на различных стадиях и в различном возрасте.
Врачам настоятельно рекомендуется тщательно обследовать педиатрических пациентов, чтобы определить основную причину заболевания и разработать индивидуальный план лечения.
С.Э. Липшульц подчеркнул, что генетическое тестирование всех детей с кардиомиопатией имеет клиническое значение.
В заявлении сформулированы следующие рекомендации:
- лечение может быть начато у некоторых детей, подверженных риску развития кардиомиопатии, до того, как у них появятся симптомы, чтобы замедлить прогрессирование заболевания;
- при дилатационной кардиомиопатии у детей лечение сердечной недостаточности имеет ограниченную эффективность, однако, по данным некоторых исследований, способствует снижению риска развития летального исхода;
- терапия для профилактики внезапной смерти у детей с гипертрофической кардиомиопатией, включая ограничения физической активности или имлантацию дефибриллятора, зависит от возраста и роста ребенка;
- трансплантация сердца является приемлемым методом лечения терминальной стадии кардиомиопатии у детей. В то время как вспомогательные желудочковые устройства обычно используются в качестве временной меры в ожидании операции.
С.Э. Липшульц добавил, что на сегодня методы терапии кардиомиопатий у детей развиваются.
По материалам www.medicalxpress.com
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