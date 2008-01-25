Как снизить риск развития возрастной дегенерации сетчатки?

В недавнем исследовании показано, что риск развития возрастной дегенерации сетчатки потенциально могут снизить гиполипидемические и антидиабетические препараты.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — это заболевание глаз, при котором развиваются дегенеративные изменения в сетчатке, прежде всего в области макулы, характеризующееся ухудшением центрального поля зрения. По данным Национального института глаза (National Eye Institute), ВМД является основной причиной развития слепоты у лиц пожилого возраста и обычно диагностируется у лиц в возрасте 55 лет и старше.

На риск развития ВМД влияет ряд факторов, включая генетические и экологические. Также ее возникновение могут обусловливать курение, малоподвижный образ жизни и хронические воспалительные заболевания.

В настоящее время не существует методов лечения пациентов с ВМД.

В недавнем исследовании оценивали влияние статинов, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и сахароснижающих лекарственных средств на риск развития ВМД.

Исследователи провели метаанализ существующих исследований, в которых изучали связь между различными лекарствами и ВМД. Он показал, что у лиц, принимающих статины и противодиабетические препараты, риск развития ВМД ниже, чем в целом в популяции.

Доктор Ховард Р. Краусс (Howard R. Krauss), хирург-нейроофтальмолог и директор Центра глаз, уха и основы черепа Тихоокеанского института неврологии в Медицинском центре Провиденс-Сент-Джон в Санта-Монике (Pacific Neuroscience Institute’s Eye, Ear & Skull Base Center at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Калифорния, не участвовал в исследовании. Он объяснил, что потенциально фармацевтические препараты могут снижать риск развития или замедлять прогрессирование ВМД. В частности, необходимы дальнейшие исследования связи между приемом гипохолестеринемических и сахароснижающих лекарственных средств и риском развития данной патологии.

Результаты исследования были опубликованы в издании «British Journal of Ophthalmology».

В метаанализ были включены данные 14 исследований, в которых участвовали пациенты из разных европейских стран (Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания). В общей сложности была проанализирована информация о 38 694 участниках в возрасте 61,5–82,6 года.

В исследовании было показано, что риск развития ВМД был на 15% ниже у пациентов, регулярно принимающих гиполипидемические препараты, и на 22% ниже у лиц, получавших сахароснижающие лекарственные средства, чем в целом в популяции.

Доктор Матиас М. Маушиц (Matthias M. Mauschitz), доктор философии, профессор Боннского университета (University of Bonn) и ведущий автор исследования, объяснил, что точные механизмы влияния гиполипидемической и сахароснижающей терапии на риск развития ВМД на сегодня не изучены. Он считает, что, вероятно, играют роль улучшение липидного обмена, снижение уровня оксидативного стресса и воспаления. Так, и статины, и сахароснижающие препараты, прежде всего метформин, обладают противовоспалительными свойствами. Оксидативный стресс, повышенный уровень провоспалительных цитокинов и нарушения углеводного и липидного обмена приводят к развитию дегенеративных изменений в сетчатке.

Доктор М.М. Маушиц подчеркнул, что исследование имело ряд ограничений. Так, оно включало преимущественно представителей европеоидной расы и было перекрестным, то есть дизайн исследования не предполагал установление причинно-следственной связи между величиной риска развития ВМД и приемом лекарственных средств. Он объяснил, что необходимы дальнейшие клинические исследования.

Доктор Бенджамин Берт (Benjamin Bert), офтальмолог из медицинского центра MemorialCare Orange Coast в Фаунтин-Вэлли, Калифорния, не участвовал в исследовании, но подчеркнул важность контроля уровня глюкозы и липидов в плазме крови. По мнению доктора Б. Берта, регулярные медосмотры с выявлением и последующей коррекцией гипергликемии и гиперлипидемии способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, микрососудистых осложнений вследствие гипергликемии и, потенциально, дегенеративных поражений сетчатки.

По материалам www.medicalnewstoday.com