Как распознать депрессию?

Депрессия — распространенное психическое заболевание. По оценкам экспертов, депрессия диагностируется у миллионов людей во всем мире. По данным Национального института психического здоровья США (National Institute of Mental Health — NIMH), только в США в 2020 г. у 21 млн взрослых (8,4% взрослого населения) диагностирован минимум 1 эпизод клинической депрессии. Симптомы депрессии во многом индивидуальны.

Крейг Савчук (Craig Sawchuk), клинический психолог из клиники Майо в Рочестере (Mayo Clinic), штат Миннесота, отметил, что знание симптомов депрессии может способствовать получению своевременной помощи. Он подчеркнул, что депрессия — это так называемое расстройство настроения, устойчивое чувство печали, и люди с депрессией не могут просто выйти из этого состояния по собственному желанию.

Каковы же симптомы депрессии?

Депрессия может проявляться и влиять на каждого человека по-разному. Но имеются некоторые общие симптомы депрессии:

постоянная грусть;

ощущение безнадежности;

потеря интереса к занятиям, которые когда-то нравились;

изменения аппетита;

нарушения сна;

трудности с концентрацией внимания.

По данным экспертов Национального института психического здоровья, основные симптомы депрессии включают:

устойчивое ощущение грусти, беспокойства или пустоты, которое не проходит;

постоянное чувство безнадежности или негатива;

необъяснимую раздражительность, разочарование или беспокойство;

непреодолимое чувство вины, бесполезности или беспомощности;

потерю интереса или удовольствия от деятельности, которая раньше доставляла удовольствие;

постоянное ощущение истощения, усталости или заторможенности;

трудности с концентрацией внимания, запоминанием фактов или принятием решений;

изменения в режиме сна, такие как трудности с засыпанием, раннее пробуждение или слишком долгий сон;

незапланированные изменения аппетита, которые приводят к увеличению или уменьшению массы тела;

необъяснимые физические симптомы, такие как судороги, проблемы с пищеварением или головная боль, которые не поддаются обычному лечению;

мысли о самоубийстве или смерти или попытки самоубийства.

Вы потеряли интерес к деятельности? Хотя любой из вышеперечисленных симптомов может быть признаком депрессии, одним из наиболее легко распознаваемых симптомов считается потеря интереса к занятиям, которые когда-то нравились. Потеря интереса к деятельности в целом может привести к отсутствию физической активности, что негативно отразится на общем состоянии здоровья.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), физическая активность способствует улучшению психического здоровья, снижению риска развития хронических заболеваний и даже летального исхода. При выполнении физических упражнений высвобождаются эндорфины, которые способствуют улучшению настроения и уменьшению выраженности стресса и беспокойства.

Когда люди занимаются тем, что им нравится, они с большей вероятностью остаются активными, интеллектуальными, сосредоточенными и целеустремленными. Активность, связанная с социальным взаимодействием, может помочь уменьшить выраженность ощущение одиночества и изоляции, которое часто отмечается у лиц с депрессией.

Тревога и депрессия: в чем разница?

Ощущение беспокойства также является распространенным симптомом депрессии, но иногда эти два состояния можно спутать. Лицензированный профессиональный консультант Кэтлин Смит (Kathleen Smith) пояснила, что тревога характеризуется ощущением беспокойства, нервозности или беспокойства по поводу будущего события или ситуации. Депрессия же характеризуется постоянным чувством печали, безнадежности и отсутствия интереса к деятельности. Тревога также может быть признаком депрессии. Поэтому если вы испытываете симптомы тревоги, важно оценить, не является ли она проявлением депрессии.

Если вы испытываете симптомы депрессии, важно помнить, что вы не одиноки, и помощь доступна. Распознавание симптомов депрессии и поиск поддержки могут стать первым шагом к улучшению самочувствия.

