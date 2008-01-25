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Новости медицины и фармацииИнсульт: перспективы разработки новых методов терапии

Инсульт: перспективы разработки новых методов терапии

Опубликовано  16.11.2022

Ежегодно инсульт диагностируют у 12 млн человек во всем мире.

Выделяют два типа инсультов: ишемический (чаще всего вследствие тромбоза) и геморрагический (кровоизлияние в головной мозг).

Профессор Сандип Кансе (Sandip Kanse) объяснил, что у пациентов, перенесших инсульт, обычно развивается повреждение головного мозга с формированием стойкого неврологического дефекта. С. Кансе подчеркнул, что инсульт не только приводит к снижению качества жизни больных и их родственников, ухаживающих за такими пациентами, но и к значительному увеличению экономических затрат на общественное здравоохранение. Также он отметил, что степень повреждения головного мозга увеличивается при задержке с установлением диагноза и проведением лечения.

Профессор С. Кансе проводит исследования белка плазмы крови под названием FSAP — фактор VII активирующая протеаза в Институте фундаментальных медицинских исследований Университета Осло (Institute of Basic Medical Studies in the University of Oslo).

В исследованиях было показано, что уровень белка FSAP повышается у больных с инсультом. Также было выявлено, что у людей с генетической мутацией, вследствие которой у них снижается уровень FSAP, отмечают повышенный риск развития инсульта.

Профессор С. Кансе объяснил, что потенциально FSAP может быть эффективным в терапии пациентов с инсультом.

Так, в исследовании на мышах показано, что у особей, получавших FSAP после инсульта, объем поражения головного мозга был меньше, чем у мышей, не получавших дополнительно данный протеин. Исследование было проведено на генетически модифицированных мышах, у которых отсутствовал ген, отвечающий за синтез FSAP. Затем у животных провоцировали развитие инсульта.

У мышей, не экспрессирующих FSAP, развивались более тяжелые инсульты, чем у особей с нормальной экспрессией данного белка. При введении же препарата, содержащего FSAP, было отмечено значительное улучшение состояния мышей после инсульта и уменьшение очага поражения.

Исследователи также оценили эффективность применения FSAP и тканевого активатора плазминогена (tissue plasminogen activator — TPA). Было показано, что комбинированное лечение было более эффективным, чем монотерапия TPA.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «FASEB».

Тканевой активатор плазминогена эффективен примерно в 30% случаев ишемического инсульта. Допускается применять данный препарат не позднее чем через 4,5 ч после развития ишемического инсульта. В случаях более позднего введения лекарственное средство может вызвать повреждение головного мозга. Кроме того, у около 10% пациентов применение тканевого активатора плазминогена приводит к развитию кровоизлияния в головной мозг.

Альтернативой применению тканевого активатора плазминогена является эндоскопическая тромбектомия. Однако для проведения такой операции требуется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование.

Исследователи разработали лекарственное средство — стимулятор активности FSAP. Это пептид, взаимодействующий с N-концевой областью FSAP. Результаты исследований стимулятора синтеза FSAP были опубликованы в журнале «ACS Chemical Biology».

С. Кансе подчеркивает необходимость дальнейших исследований для определения эффективности стимулятора FSAP в терапии пациентов с инсультом.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  16.11.2022

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